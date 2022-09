Una nueva concentración para reclamar mejoras en la sanidad pública llega hasta A Toxa

Una nueva concentración, convocada por la recién constituida plataforma local de SOS Sanidade O Grove, reunió a cientos de personas para exigir que se dote al servicio de Atención Primaria de la localidad meca de los profesionales necesarios para la cobertura de las plazas de medicina de familia, de pediatría y de las urgencias.





La protesta fue menos numerosa que la realizada el jueves, pero en esta ocasión un grupo de manifestantes empezó a circular por el puente de A Toxa y provocó cortes de tráfico.





Algunos de los desplazados hasta la isla permaneció en la rotonda de entrada, mientras que otra parte del grupo llegó hasta las inmediaciones del palacio de congresos, en el que se está celebrando el “Foro La Toja”, para trasladar sus reivindicaciones a las autoridades presentes en el evento.





Las demandas siguen siendo las mismas que expresaron en el manifiesto leído en la protesta del jueves, en el que se denunciaba que “non dispoñemos de Atención Primaria, non temos servizo de urxencias, e non existe asistencia pediátrica no noso concello”.





La protesta se celebró además en una jornada en la que usuarios del centro sanitario de Monte da Vila denunciaron que no habrá médico en el PAC hasta el lunes y las urgencias se deirvan a Baltar.