Las obras de Alexandre Bóveda provocarán cambios en el tráfico del centro de O Grove desde el martes

El Concello de O Grove anuncia que a partir de este martes, a consecuencia de las obras en Alexandre Bóveda, se producirán cambios en la circulación, así como cortes de tráfico en la zona. El alcalde meco, José Antonio Cacabelos, avanza que se tratan de las últimas fases para “ir completando a actuación” en este vial, que prevé estar listo la semana posterior a Semana Santa.



De esta forma, martes se iniciará el hormigonado de las aceras derechas del segundo tramo de acción, que afecta desde la Rúa do Sol a la confluencia con Carballeira. Asimismo, el miércoles arrancarán los trabajos de acondicionamiento del carril de circulación en la primera sección (de Terra do Porto a Rúa do Sol). Una actuación que conllevará el corte de este vial durante siete días, debido a la necesidad de asentar el hormigón, según explicó el primer edil, para favorecer la mejor capacidad de rodadura posterior, añadió.



Además, la propuesta municipal incluye varios cambios en la circulación en la zona. Así, desde Terra do Porto se podrá acceder por la Travesía de Terra do Porto en doble sentido para favorecer la accesibilidad del vecindario. Igualmente, la Rúa Laxiela también cambiará de sentido momentáneamente para facilitar el acceso de las personas residente en Rúa do Sol.



El alcalde concluyó su anuncio subrayando que se trata de una “adaptación temporal” y que desde el gobierno “lamentamos os problemas que van a supoñer”. No obstante, considera esta situación imprescindible para poder llevar a cabo y completar las obras de Alexandre, que supusieron un quebradero de cabeza para el regidor por las voces críticas, llegando incluso a mantener una reunión con vecinos contrarios al proyecto en septiembre.