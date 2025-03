Ya es oficial: el festival O Son do Mar se traslada a Cambados para los próximos tres años

Los promotores del festival O Son do Mar oficializaron esta misma mañana el cambio de ubicación para la edición de este año 2025, que se celebrará en Cambados tras la negativa del Concello de O Grove de autorizar la cita musical en O Corgo. Será en O Pombal, los días 24, 25 y 26 de julio, el fin de semana previo a la Festa do Albariño, y acogerá la celebración conjunta de los festivales O Son do Mar y Sachaso Rock. Además, el acuerdo se extiende a los próximos tres años.

La presentación oficial, así como de los artistas participantes, se realizará en fechas próximas al verano, pese a que en las próximas semanas ya se producirán los primeros adelantos de los nombres que compondrán el cartel de ambos festivales, que a día de hoy ya están cerrados, a falta de alguna pincelada final. Además, prometen artistas "coñecidos, nacionais e internacionais, de diferentes estilos musicais".

Así, ambas partes confirman el traslado tras haber llegado (como adelantó este diario) a un preacuerdo hace unas semanas. Desde la promotora lo destacan como "unha gran noticia" y muestran su agradecimiento al Concello "por ofrecernos un espazo no seu municipio e darnos todas as facilidades posibles, unha oportunidade única para estar no centro da ría de Arousa e da comarca do Salnés": "Non podería haber mellor lugar para seguir a desenvolver dous festivais que están crecendo ano tras ano, e que se distinguen por ser diferentes a outras ofertas xa existentes".