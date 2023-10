La oficina de turismo de Ribadumia despide el verano con cifras récord de visitantes

El Concello de Ribadumia recibió en septiembre un total de 1.143 visitantes, según los datos recogidos por la Oficina de Turismo. Unas cifras que, sumadas a las del resto del periodo estival superan las 3.200 personas, mil más que con respecto al año anterior.



En el caso del pasado mes, los responsables municipales señalaron que el porcentaje de visitantes internacionales aumentó de forma considerable en comparación con el resto del verano.



Un perfil de visitantes ligado en la mayoría de ocasiones al perfil del peregrino interesado en la variante espiritual. Se trata de un incremento del 72 %, hasta las 826 personas procedentes de países tan variopintos como Brasil, Colombia, Sudáfrica o Armenia, entre otros.



En cuanto al turismo nacional, hubo visitantes de Andalucía, Madrid y Castilla y León, mayormente, aunque se registró una “notable caída” con respecto al resto de la temporada estival. Un descenso que desde el ejecutivo ligan a la conclusión de la mayoría de vacaciones y el inicio del curso escolar.



Del total de personas que visitaron la oficina de turismo ribadumiense, el 86 por ciento se corresponde con el perfil de peregrino; el 13 % fueron turistas y el uno por ciento restante pertenece al número de excursionistas recibidos.



Unos datos que “reflicten un gran incremento de visitantes en Ribadumia con respecto a anos anteriores, pois o total durante o verán 2023 ascende a 3.297 persoas, mentres que no mesmo período do ano pasado foi de 2214”, añadieron las mismas fuentes. Así, hacen una “valoración moi positiva da temporada de verán no concello” y prometen “seguir apostando polo fomento do turismo e todo o patrimonio” de la villa.