La oposición tumba la intención del gobierno de Cacabelos de subir el IBI

Los vecinos de O Grove no tendrán en 2024 la subida en sus recibos del IBI y de vehículos de tracción mecánica. La intención del gobierno local de actualizar estos impuestos para paliar el incremento del gasto en las arcas municipales no ha salido adelante al no contar con el apoyo de los grupos de la oposición en el Pleno celebrado ayer.



El ejecutivo de Cacabelos defendió una propuesta de subida del 3,4 % del IBI, lo que supondría un coste medio por recibo de unos 8 euros más al año, pasando del tipo impositivo del 0,58 al 0,60 %. Un salto de dos puntos que no gustó a la oposición.



Según explicó el alcalde, José Cacabelos, el objetivo de esta subida es recaudar unos 250.000 euros para paliar el incremento de los servicios como el SAF y el PAI para las arcas municipales.



El portavoz de Esquerda Unida, José Antonio Otero apuntó que “sí estamos de acordo en que hai que actualizar os impostos ano a ano porque son necesarios para ofrecer os servicios públicos”, sin embargo, defendió que para ello, es necesario realizar un estudio previo sobre la situación económica de los vecinos, “non se pode presentar unha proposta así a sete días dun Pleno cunha suba para todos”, criticó Otero. A su entender, “habería que contemplar bonificacións, como as de familias numerosas para que os veciños podan afrontar os recibos, que xa bastante costa, e non agraviar ás persoas con rentas máis baixas, hai que compensar”, explicó el izquierdista, quién también se ofreció a sentarse a negociar con el gobierno local para establecer una propuesta que se aplicaría ya en 2025, puesto que para el 2024 ya no entraría en plazo su aprobación para la entrada en vigor.



Por su parte, el nacionalista David Torres aseguró que “non imos a apoiar ningunha subida de impostos”, y apeló al gobierno local a “poñerse ao lado da veciñanza, que moitos nos saben como chegar a fin de mes con esta subida indiscriminada de prezos que estamos a sufrir e que lles supón quedar endebedados, máis do que xa están”.



El PP de Pablo Leiva también se opuso a la subida de los tributos locales, e instó al gobierno local a “buscar outras formulas diferentes que non pasen por agobiar os bolsillos dos cidadáns que viven tempos difíciles”.



En los recibos que sí se aplicará una subida es sobre el IAE de actividades económicas que pasa del 2,5 al 3 % para facturaciones de más de un millón de euros, y el ICIO de construcciones, instalaciones y obras para la zona de A Toxa que se impone al 1,5 % y fue aprobado al contar con la abstención de EU, suficiente para que el ejecutivo de Cacabelos pueda sacar adelante su propuesta.

Horas sin música en la feria



Otro de los asuntos que se trataron en el Pleno de la corporación fue la moción presentada por EU para la instauración de dos horas sin música en las atracciones durante todas las fiestas que se celebren en el Concello, y que fue aprobada por unanimidad.