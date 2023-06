A Ostreira asegura que el informe de Costas no permite mantener las piscinas y el Gobierno lo niega

La empresa A Ostreira, única productora de semilla de almeja y de ostras en Galicia, denuncia que la normativa estatal le impide acometer el proyecto de ampliación y mejora de sus instalaciones de O Grove afirmando que no es cierto que el problema esté en la ampliación de sus piscinas donde producen el fitoplacton para la semilla, situadas en dominio público, sino que Costas pretende que sean retiradas.



En una rueda de prensa celebrada esta mañana en la sede de la Confederación de Empresarios de Pontevedra en Vigo, el apoderado de A Ostreira, Camilo Rodiño, explicó que la resolución de Costas no solo no permite la ampliación de las piscinas, sino que expone “que hay que sacarlas de ahí”.

La alternativa de Costas es la construcción de nuevas piscinas en terrenos privados, cuestión que no sería viable según la empresa puesto que “están rodeadas de marisma y no hay terrenos privados próximos donde se puedan construir. “Sin piscinas no se puede mantener la empresa, es como decirnos que tenemos que cerrar”, lamentó.



Asimismo, confirmó que presentaron alegaciones ante la Consellería do Mar para que sean trasladadas a Madrid, y que están pendientes de un informe en el que se certifica que no hay terrenos privados cerca donde construir las piscinas.

“Facer ruído co tema”

En este sentido, la Delegación del Gobierno en Galicia niega que la Dirección General de Costas revocase la licencia de ocupación de espacio costero y mantiene que únicamente le ha sido denegada la ampliación de las piscinas en terreno público porque la compañía “ten dispoñible unha parcela privada ao lado, cara onde poderían ampliar as instalacións”.



La representación del Ejecutivo central acusa a la Xunta de “facer ruído” porque el informe de ocupación de los terrenos “foi favorable, cun prazo máximo de 75 anos” y asegura que desde Costas estiveron en contacto con la empresa, para trasladarles que contra esta decisión “teñen a posibilidade de alegar” y que a día de hoy, “a empresa non presentou nada”.



Señalan, que el informe con la resolución fue emitido en el mes de enero, por lo que “non se entende a razón de facer ruído con este tema xusto agora” y afirman además que “absolutamente todas as licencias resoltas en Galicia foron favorables” por parte de Costas “con total disposición e diálogo para resolver estas peticións xunto coas empresas. Ese é o dato e a realidade fronte ao ruído”, remata el Gobierno.



En respuesta, Camilo Rodiño apuntó que estas afirmaciones “no son acordes a la realidad” y que “la resolución dice que no podemos tener las piscinas ahí”, insistió.

“Inseguridad jurídica”



Por su parte, el presidente de la Asociación Gallega de Depuradoras (Agade), Roberto Fariña, ha lamentado la “inseguridad jurídica” en la que la normativa estatal sume a las empresas del sector mar-industria que tienen instalaciones en el litoral, un sector que ha demostrado ser “sostenible”, “limpio”, “respetuoso” con el medio y que es “el primer interesado” en la conservación de los ecosistemas costeros.



Roberto Fariña ha señalado que las empresas vienen denunciando desde hace años que la nueva normativa puede abocar a muchas empresas al cierre, y ha afirmado que, a día de hoy, se empieza a constatar el problema con casos concretos, como el de A Ostreira. Por ello, ha explicado, hay una “enorme preocupación” y se está produciendo “un cese absoluto de las inversiones”.



Mientras, el presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, Jorge Cebreiros, ha trasladado su apoyo a las empresas del sector, y ha tildado de “injustificable” la resolución de Costas sobre las obras en A Ostreira, una empresa “con 40 años de actividad en un sector estratégico”. Asimismo, ha alertado contra el “impacto” tanto económico como en puestos de trabajo que tendrá la aplicación de la normativa estatal.



Por último, desde la Asociación de Empresarios Emgrobes también ha mostrado su apoyo “incondicional” a la firma grovense, ya que “se non se renova sería un durísimo golpe para o sector marisqueiro galego e por suposto para O Grove”, manifestó su presidente José Besada.