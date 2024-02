Pablo Leiva critica a Cacabelos por su “política de enfrontamento coa Xunta” tras sus quejas sobre las inversiones en O Grove

El portavoz municipal del PP de O Grove, Pablo Leiva, lamenta el posicionamiento del alcalde, José Cacabelos, tras el anuncio del conselleiro de Educación, Román Rodríguez, de la redacción de los proyectos de reforma de los colegios Rosalía de Castro y Conmeniño con una inversión prevista de más de 3 millones de euros. “A Xunta vén de pechar a lexislatura con 20,5 millóns de euros investidos no Grove e o alcalde critícao, e anúnciase actuacións moi importantes para os centros educativos e segue erre que erre coas súas teimas, malia que iso prexudique, e moito, ao concello e aos veciños”, señaló el concejal popular.

Asimismo, reprochó al regidor que “siga e persista coa súa política obstruccionista e de enfrontamento coa Xunta e con calquera administración xestionada polo PP”, ya que a su entender, “xera unha falla de respecto institucional e de colaboración entre administracións que acaban pagando os veciños”. “Esta guerra que ten emprendida Cacabelos pode ser que lle sirva a él para as súas tácticas electorais, pero os grovenses perden con ela cada día”, afirmó el popular.

En este sentido, Pablo Leiva pone de ejemplo las “enormes contradicións” en las que “incurre o alcalde por defender as súas siglas” ya que tildó de incomprensible que “aplaudira coas orellas os 6,8 millóns de euros que investiu a Diputación na derradeira lexislatura de Carmela Silva e ataque os máis de 20 millóns que nos adicou o Goberno galego nos últimos catro anos”. “Cacabelos e Silva mentíronlle aos veciños de Grove dicindo que a Diputación, na anterior etapa, foi a administración que máis investiu e, como se pode comprobar, é unha absoluta falsidade, xa que a Xunta e o PP adicaron tres veces máis fondos en investimentos. Todo isto demostra que ao alcalde non lle importan os veciños e o seu Concello é o PSOE, que é o único que lle importa”, manifestó el concejal.

Finalmente, sobre las demandas del alcalde a la Xunta, Leiva no entiende que incluya el abastecimiento de agua, “xa que é unha competencia municipal, polo que debe encargarse o Concello, en colaboración coa Mancomunidade, pero a xestión dos socialistas nesta entidade foi nefasta durante catro anos e medio e non fixeron absolutamente nada para solucionar o problema de augas do Grove, polo que tampouco se entende que o alcalde lamentara tanto a moción de censura contra Marta Giráldez, xa que ao Grove a súa presidencia non lle servíu para nada”, espetó Leiva.