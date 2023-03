Pablo Leiva promete la construcción de un pabellón para el IES Monte da Vila y nuevos ciclos formativos

El candidato popular Pablo Leiva compromete la construcción de un pabellón escolar “de última xeración”, en el IES Monte da Vila en los próximos cuatro años si consigue gobernar O Grove, “atendendo deste xeito unha demanda da comunidade educativa e unha necesidade que comparte todo o concello”.



El líder del PP señala que en las próximas elecciones, los vecinos tendrán que escoger entre “o modelo de confrontación permanente do alcalde e do goberno socialista que, dende o meu punto de vista, non trouxo case ningún beneficio ao Grove, e o de concordia, entendemento e colaboración que propoñemos dende o PP e que se corresponde coa miña forma de ser”.



En este sentido, Leiva afirma que si llega su turno de gobernar, va a apostar por “o diálogo e a miña capacidade de xestión e negociación coas administracións para sacar adiante o pavillón do instituto nos vindeiros catro anos”. Según sus planes, “con aportacións dende o Concello, que tamén ten que implicarse, e co que obteñamos da Xunta e da Deputación, o polideportivo vai ser unha realidade se gobernamos. Os máis de 500 mozos e mozas que estudan no centro merecen esta instalación como hai en moitos outros municipios e teñen o meu compromiso fronte ao desleixo e abandono que sufriron todos estes anos por parte do executivo socialista”, ratificó Leiva.



Además, el candidato popular indicó que su proyecto en el ámbito educativo incluye la implantación de nuevos ciclos formativos y obradoiros con el objetivo de aumentar la oferta formativa en el municipio y anunció la elaboración de un nuevo plan escolar para todos los centros educativos con acciones de mantenimiento y cuidado periódicas, principalmente de los colegios, ya que se trata de una competencia municipal. “Non se pode consentir o actual deixamento de funcións e que as comunidades educativas estean abandonadas á súa sorte”, concluye el candidato del PP.