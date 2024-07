Paradela celebra la primera fiesta de los huevos fritos, pan de maíz y chorizo de la comarca

Una nueva fiesta gastronómica se une a las decenas que, cada verano, se celebran en la comarca de O Salnés. Al mejillón, la navaja, la ostra o los callos, se une la I Festa dos Ovos Fritos en la parroquia de Paradela, en Meis. Este original evento tendrá lugar el sábado diez de agosto en el campo A Boca, ubicado en la zona de Vilanoviña y está organizado por la Comisión de Festas patronales de Paradela.



El menú que presenta es muy sencillo: un plato con dos huevos fritos, chorizo y pan de maíz. Todo ello acompañado con agua, vino blanco o tinto, refrescos y café por un precio de doce euros para los adultos.

Los niños de cinco a diez años tendrán un precio especial de seis euros.



Todas aquellas personas que quieran probar este sencillo y, a la vez, delicioso plato, tendrán que comprar los tickets por adelantado poniéndose en contacto con los organizadores. “Queremos tener la previsión de la gente que va a acudir, por eso hay que comprar los tickets con antelación”, señala Fernando Silva, uno de los organizadores de esta nueva cita con la gastronomía en la comarca..



Aún así, explica Silva, los huevos para cada comensal se freirán al momento “por lo que no pasa nada si vienen dos o tres personas que no estén apuntadas, pero más no”.

Cómo nace la idea



La búsqueda de nuevas formas de recaudar dinero para las fiestas patronales de Paradela hizo que surgiera la I Festa dos Ovos Fritos en la parroquia. “Llevábamos con esta idea varios años y no sabíamos si saldría bien o no, este año decidimos probar, porque si no la hacíamos nos quedaríamos con la duda”, Fernando Silva, uno de los organizadores.



Y la decisión la tomaron, cuenta, como se toman muchas de las mejores: charlando y tomando algo en una reunión con amigos. “Teníamos dudas sobre qué ofrecer pero, ¿qué hay mejor que unos huevos con pan de millo”, señala Silva. Y la respuesta a la pregunta es este nuevo evento que se suma a la larga cita de fiestas gastronómicas de O Salnés.