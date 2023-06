El patrón mayor de Cambados critica con dureza a la presidenta de las mariscadoras a pie

El patrón mayor de Cambados, José Manuel Vilas, manifiesta su “fonda preocupación” por la situación que se está viviendo en la agrupación de marisqueo a pie inmersa en un “mar de conflictos, cambio de opinións sin xeito, ocurrencias improvisadas e decisións caprichosas sin pensar nas consecuencias para o colectivo” y señala directamente a su presidenta, Teresa Bugallo, de “desestabilizar a convivencia do colectivo, aumentar a tensión diaria con decisións anárquicas ou absurdas para priorizar as súas contas pendientes do pasado mandato”.



En este sentido critica Vilas, “cando existen problemas no día a día, tira a pedra e esconde a man de tal forma que o seu comportamento leva a consecuencias indesexables como as que estamos a lamentar, todo elo ca forma habitual de facer como que non sabe nada e fuxindo das responsabilidades do seu cargo intentando cargar o ambiente e trasladar as culpas a este patrón maior ou as compañeiras da directiva”.

En un comunicado, Vilas expone: “Dende que se profesionalizou o sector nos anos oitenta, este colectivo foi sempre un modelo cos mellores obxetivos productivos i económicos que non tiñan comparación con outras Confrarías de Galicia. Todos e todas xuntos foron capaces de aguantar e superar, con fortes e plantados liderazgos das anteriores presidentas todos os atrancos que dificultaban a mellora dos bancos marisqueiros de Cambados. Non é casualidade que ó longo de tantos anos existise como agora un malestar e angustia diaria sin final no colectivo como dende hai oito meses fose elexida a actual presidenta que, con datos na man, en vez de dirixir sensatamente e administrar para ben de todos os recursos e intereses da agrupación máis importante da nosa entidade, estamos vendo que prefire desestabilizar a convivencia do colectivo, aumentar a tensión diaria con decisións anárquicas ou absurdas para priorizar as súas contas pendientes do pasado mandato e defender os intereses de contadas persoas e de outro colectivo de traballadores que a apoian por intereses persoais, que se esconde e non da a cara cando máis dun cento de compañeiros/as concentranse para protestar e pedir a súa dimisión sen facer un mínimo de autocrítica a día de hoxe. Todo o contrario”.

Por ello, asegura, “soliciteille en varias ocasiones que asuma as súas responsabilidades segundo os estatutos e que abandone complexos, piques e rencores impropios do seu cargo e que exerza a Presidencia con lealtade, honestidade e que mire polo ben dun colectivo necesitado de tranquilidade e paz para seguir crecendo económica e profesionalmente”.