La patrona mayor de O Grove afirma que tiene “a conciencia moi tranquila” y no dimitirá

La polémica entre la patrona mayor de O Grove, Mari Carmen Besada, y parte de las mariscadoras a pie, continúa.

Tras la reunión convocada por parte de la Cofradía para, en un principio acercar posturas y explicar, cuenta Besada, las diferencias y las posibilidades que existen para crear una asociación o una agrupación, y el plantón del sector crítico las críticas persisten y el sector crítico continúa manteniendo clara su postura: quieren crear una agrupación y no cesan en la idea de que la patrona mayor debe dimitir.



Por su parte, Besada, señala que lo que está viviendo en la Cofradía es una campaña de “mentiras y bulos” que únicamente se relacionan con su figura “a pesar de que na Xunta Xeral somos 25 persoas”.

Así, señala que el sector crítico de las mariscadoras quiere dar a entender que “a que mando son eu” pero, esa no es la realidad, ya que, explica “non teño un bastón de mando e cada un vota o que quere, non se lle obliga a nada a nadie”.



Además critica que las decisiones que se toman en la Xunta Xeral no se trasladan de manera correcta a las trabajadoras y que, los críticos no sepan poner “nome e apelidos” a todas esas acciones que, señalan, la patrona mayor no les deja hacer.



Es por ello que, cuenta Besada, tiene la “conciencia moi tranquila” y no tiene pensado dimitir de su puesto. “Que fixen eu para marchar? Para que me manden fora ten que haber un motivo de peso e non o hai”, señala la patrona mayor de la Cofradía de O Grove.

Reunión de las mariscadoras



En el día de ayer tuvo lugar una reunión de las mariscadoras a pie en Dena que, tuvo por objetivo, sentar las bases para, finalmente, poder crear la agrupación.



A partir de este momento, tal y como señalaron, se procederá una votación entre todas ellas para saber si se quiere o no fundarla.