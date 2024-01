Más pellets en O Grove, A Pobra y Ribeira, querella del ecologismo y enfado de A Illa con la Xunta

Las costas de Arousa registraron hoy nuevas llegadas de sacos y restos de pellets de plásticos, con alertas activadas en Ribeira y Aguiño y, por primera vez, en A Pobra, en la playa de A Corna, y en O Grove, en las playas de Pateiro y A Barcela. Se unen a la ya larga lista de localidades y arenales que están recibiendo esta marea blanca de esferas, procedentes supuestamente de la pérdida frente a la costa portuguesa de parte de la carga de un barco a comienzos de diciembre. La ría de Muros y Noia sigue siendo la más golpeada, pero hoy se notificaron ya alertas también en Costa da Morte e incluso fuera de Galicia, en el Cantábrico.

Más sacos retirados por Protección Civil de Ribeira | Emerxencias Ribeira

La Xunta de Galicia activó un plan de contingencia por contaminación marina accidental y comprometió refuerzos a los concellos más afectados con cuadrillas de la empresa pública estatal Tragsa. Ecologistas en Acción anunció que se querellará, en los juzgados de Noia, contra la “empresa neerlandesa propietaria no navío, Toucan Maritime”, por un supuesto “delito contra o ambiente e os recursos naturais”, rezan en un comunicado.

La dispersa responsabilidad

Entretanto, y como es frecuente en conflictos ambientales, aumenta el cruce de acusaciones mutuas entre administraciones sobre la adopción de medidas y responsabilidades. La Xunta reclamó al Gobierno central más información sobre el asunto, como indagar la naturaleza exacta de la carga y la cifra de contenedores perdidos en la mar. Así lo transmitieron hoy los conselleiros do Mar, Alfonso Villares, y de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, acompañados por el alcalde de Noia, Santiago Freire, quienes se desplazaron a una playa del municipio para comprobar las labores de recogida. Además, Mar envió una carta a concellos afectados y litorales. En ella, se señala a los ayuntamientos como competentes para la limpieza de playas: “Conscientes das competencias que ten a administración local na limpeza dos areais, queremos facervos chegar o protocolo de actuación”.



Así, Mar invita a los concellos a identificar a los reclamantes, las zonas de vertido, a cuantificar los daños, a obtener fotos, a listar los medios “materiais e humanos empregados para as medidas realizadas” y a aportar una “xustificación de gastos con facturas, certificados de horas de traballo” y “costes laborais”, entre otros. La idea de la Xunta es “recoller as actuacións e custes dos labores de limpeza” para, posteriormente, y “de forma centralizada desde a Xunta”, “facer chegar esa información á empresa armadora do buque, responsable legal”, indican.



Con todo, la posición del Gobierno gallego ha levantado el malestar en varios de los concellos afectados y los grupos de la oposición.



En Arousa, el socialista Luis Arosa, alcalde de A Illa, donde por ahora ha aparecido solo un saco y un pequeño vertido en una cala, valoraba molesto que “rinse de nós”, al considerar que la carta, en síntesis, es un “todo enriba dos concellos” o un “límpao ti, que, se iso, xa pagará a empresa. Pero, con que medios limpamos os concellos?”. Arosa declaró y afeó que la Xunta “non aporte medios” para estos trabajos, que no son los ordinarios de limpieza de una playa. “Ao final, será como pasa sempre, que terán que empregarse medios das confrarías ou do marisqueo” para atajar la crisis ambiental.

Vertido de los microplásticos ayer en la playa de A Corna en A Pobra | Chechu Río

La oposición acusa al gobierno gallego de “inacción” y demora en la respuesta

Aunque el primer vertido se detectó a mediados de diciembre, como publicó este Diario, no fue hasta el incremento de casos esta semana que se sucedieron ampliamente las reacciones políticas. La Xunta desplazó a dos conselleiros a Noia y también el PSOE hizo lo propio con su candidato, Gómez Besteiro, en Muros. Desde allí cargó contra el gobierno gallego: “Rueda chega tarde na limpeza, na activación dos plans de emerxencias e na busca de responsables”. Una demora de la que también culpa a la Xunta la candidata de Podemos, Isabel Faraldo, y el BNG. Rosana Pérez, diputada nacionalista de Mar, valora como “gravísima” la situación, que recuerda “aos primeiros días de marea negra do Prestige”. En A Pobra comparecieron por Sumar Xosé Lois Piñeiro y Manuel Seijas, que destacaron que esto es una “catástrofe ambiental” que no puede compararse con las “limpezas nas praias para o verán”, que “é para o que temos medios os concellos”. Por ello, solicitaron más acción de la Xunta.

Piden estudiar el impacto en ecosistemas

Ecologistas en Acción, Plademar Muros-Noia y NoiaLimpa señalaron directamente en un comunicado a que el “8 de decembro o buque ‘Tucana’, de bandeira dos Países Baixos, perdeu 6 contedores á altura de Viana do Castelo”, “un deses contedores, da empresa Bedeko Europe, contiña millares de sacos, de 25 quilos cada un, cheos de millóns de pellets de plástico”. SEO/Birlife pide “control y estudio de posibles impactos” del vertido en el Parque Natural de Corrubedo. También mostró su preocupación porque en el litoral afectado “se encuentra la mayor población reproductora de Galicia de chorlitejo patinegro”, “especie catalogada como vulnerable”.