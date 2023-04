La petición de O Salnés de regular el uso de sulfatos llega al Parlamento gallego

Ahora que el mildiu ha hecho acto de presencia en los viñedos de O Salnés, también empieza la campaña de tratamientos para preservar los cultivos de estas y otras enfermedades y con ello, de nuevo, las advertencias de la Plataforma pola regulación dos sulfatos, que lleva meses buscando apoyos políticos para impulsar la creación de una ley gallega que cubra el vacío legislativo sobre su uso cerca de viviendas y lugares de concentración personas. Y es que denuncian un descontrol sobre la utilización de estos productos químicos sin conocer, aseguran, sus efectos sobre la salud humana y el medio.



La asociación saliniense, fundada el pasado verano, ha encontrado “boa sintonía e empatía coas nosas reivindicacións” en el PSOE, que se ha comprometido a presentar una proposición no de ley en el Parlamento gallego de cara al mes de mayo. También en el PP, con el que se reunió ayer y que estudiará la documentación que le ha presentado y su propuesta para esa regulación, que “non é descabellada”, pero quieren “estudar se é posible impulsar unha lei deste tipo dende a cámara galega”, explica su presidente, Pablo Pereira. Y es que la plataforma señala que actualmente no hay nada más allá de recomendaciones sobre el uso de fitosanitarios y una normativa estatal respecto a las láminas de agua, que para nada pone coto a la situación de descontrol que denuncia.

“Este ano vai ser peor, entran en produción as plantacións dos últimos anos”

Este año, además, “tal e como arranca a campaña, vai ser peor porque entran en produción as plantacións dos últimos anos e por tanto haberá máis xente afectada”, señala Pereira, que es ingeniero técnico forestal. De hecho, la entidad también busca que la administración realice estudios científicos sobre sus efectos en la salud humana y el medio ambiente porque “agora mesmo non hai nada”.



Al mismo tiempo están trabajando otras vías, elaborando escritos para el valedor del pueblo europeo y hace unos meses se reunió con la de Galicia.



La entidad insiste en que no están en contra de la viticultura, de la que viven cientos de familias en O Salnés. De hecho, en sus filas hay productores y miembros de cooperativas, pero defienden la necesidad de una regulación respecto a la aplicación de unos productos que, cuando empieza la campaña, “nótase o cheiro no aire aínda que non haxa ninguén preto sulfatando”. Y además, como una imagen vale más que mil palabras, exponen que quien los aplica va protegido con un traje como si fuera un astronauta.

Piden franjas libres del uso de fitosanitarios

En concreto, quieren una “lei que regule e evite que che caia sulfato nas ventás da casa, nos parques, nas leiras privadas, etc”. Pero también en las policías de los ríos y creen que es posible. Para ello proponen algo parecido a lo de la prevención de incendios, es decir, que se establezcan unas franjas de 20 metros libres de sulfatos respecto a edificaciones y que la cifra se eleve a 100 en el caso de los atomizadores, que levantan auténticas “nubes tóxicas”. Para cultivos dentro de esas zonas, su propuesta pasa por el uso de productos ecológicos.



Todo ello también conlleva otras cosas que reclaman, como más control sobre el “boom” de plantaciones de albariño: “Fai falta unha ordenación do territorio e non mordidas ao monte”.