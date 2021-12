El “Pilón” deja atrás el azul piscina, recupera su esplendor y en unos meses el agua para su uso

El “Pilón” de Rúa Nova ha recuperado su esplendor tras un proyecto de restauración profesional de 10.000 euros para reparar el tejado y barnizar la estructura de madera, además de impermeabilizar la pila. El azul piscina fruto de una “burda” actuación anterior ya es cosa del pasado y recuperará el agua en unos meses, cuando se termine la reforma de la calle que incluye la instalación de red separativa de fecales y pluviales, condición indispensable ahora de Augas de Galicia para tener activos los lavaderos.



La alcaldesa, Fátima Abal, explicó que su recuperación contó con una ayuda del 70 % del Instituto de Estudos do Territorio y que además de ser muy utilizado aún por los vecinos para limpiar alfombras y otras prendas, se trata de un bien de importancia patrimonial a cuidar. Es el cuarto restaurado este año tras el de el de A Fonte de Fefiñáns y otros dos en Castrelo (reparado por el Obradoiro de Emprego) y Oubiña, y no serán los últimos. Según el concejal de Patrimonio, Xurxo Charlín, el próximo será el de San Tomé, “o que máis uso ten de Cambados” y que presenta problemas en el tejado.



Hay otros como el de Os Olmos o A Pastora, menos concurridos, que tendrán que esperar porque las calles aún tienen red unitaria de saneamiento.



Charlín avanzó también que en febrero esperan tener el proyecto de restauración de la fuentes de Alfredo Brañas, obra del escultor Narciso Pérez. Pronto cumplirá 100 años y lo más preocupante son sus problemas estructurales ante la presencia de varias grietas. “Primeiro queremos facer esta reparación e conservar ben as pedras e logo revisar as cañerías a ver se é posible recuperar a auga e tamén a luz da farola”, expuso sobre sus prioridades. La actuación se financiará íntegramente con una ayuda de 10.000 euros de la Diputación.