La Plataforma dos sulfatos camina hacia la Unión Europea para conseguir una regulación

La Plataforma pola regulación dos sulfatos se reunió esta semana con la Valedora do Pobo como un pasó más de los muchos que está dando desde su constitución, el pasado verano, para conseguir, como bien indica su nombre, que se “regule a aplicación de produtos fitosanitarios porque, non estamos en contra da viticultura, pero ten que haber unha convivencia e agora mesmo impera a lei da selva, fai falta orde”.



Así las cosas, y tras la “buena sintonía” que encontraron en la institución gallega, también se dirigirán a sus homólogas a nivel estatal e incluso europeo. De hecho, la propia María Dolores Fernández les guió en los pasos que deben dar, según uno de sus portavoces, Pablo Pereira. En paralelo, están tocando puertas políticas y, de hecho, ya mantuvieron una reunión con el grupo parlamentario del BNG y están a la espera de que le den fecha del PP y el PSOE. Y no es todo; intentarán contar con la Universidade de Vigo para la realización de estudios sobre “cómo afecta ao corpo humano e ao medio ambiente porque calquera que pasee polo Salnés e aínda que non haxa ninguén sulfatando, nota o ambiente cargado”, exponen.



Explican que no existe una legislación reguladora del uso de estos productos más allá de normativa estatal respecto a las láminas de agua y la plataforma quiere una “lei que regule e evite que che caia sulfato nas ventás da casa, nos parques, nas leiras privadas, etc”. Pero también en las policías de los ríos y creen que es posible. Para ello proponen algo parecido a lo de la prevención de incendios, es decir, que se establezcan unas franjas de 20 metros libres de sulfatos respecto a edificaciones y que la cifra se eleve a 100 en el caso de los atomizadores, que levantan auténticas “nubes tóxicas”. Todo ello también conlleva otras cosas que reclaman, como más control sobre el “boom” de plantaciones de albariño. “Fai falta unha ordenación do territorio e non mordidas ao monte”.