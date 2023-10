Pole Sport de O Salnés critica el cambio de criterio en Ribadumia

La asociación Pole Sport de O Salnés emitió hoy un comunicado crítico con el Concello de Ribadumia por la falta de apoyo a esta disciplina y por lo que consideran un cambio de criterio del gobierno local sobre ella.



El colectivo se concentró este fin de semana aprovechando la celebración de la Gala do Deporte local. Un evento en el que habían sido premiados en dos años anteriores, pero en cuya edición de 2023 no han sido reconocidas ni siquiera como deporte oficial, al no ser esta, al menos de momento, una actividad federada.



“Nesta edición non deixaron que participásemos alegando que o Pole Sport non é un deporte federado, tendo participado e incluso resultando premiados en dúas edicións anteriores sendo as bases as mesmas dende 2016”, indican en un comunicado. Es más, critican que “o Concello de Ribadumia, a día de hoxe, considerou que a nosa actividade non é un deporte, pero si o considerou como tal nas Xornadas Deportivas da Semana do Deporte que organizan xunto cos colexios para mostrar aos nenos e nenas os diferentes deportes que se ofertan no concello”.

También cuando en 2022 “pedimos unha subvención no ámbito cultural, xa que era na que cumpriamos os requisitos esixidos polas bases, e sen embargo o Concello á hora de emitir a resolución corrixiunos a nosa solicitude categorizándonos como deporte, co cal a subvención foi resolta como ‘subvención no ámbito deportivo’ ”, argumentan.



Igualmente, afirman que en campaña de las municipales, varios concejales, incluidos algunos del actual gobierno local, les habían prometido “colaboración” para dar “máis visibilidade” a esta práctica, asesoramiento para conseguir la federación, así como promoción. “Todas estas promesas non foron cumpridas” y tampoco perciben “intención nin interese”. “Nin sequera lembraban que existía a asociación”. En la gala esperaban, al menos, la simple “mención da nosa asociación”.