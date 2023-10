La polémica salpica este arranque del curso en la escuela de Música de Meaño

El arranque del curso en la Escuela de Música de Meaño no ha sido el habitual. La institución suele abrir sus puertas a inicios de octubre y esta vez lo hará a mediados. Unos quince días de demora debido a un extraordinario proceso de estabilización del empleo en las administraciones que en este caso se ha traducido en que los más de una docena de profesores todavía no hayan formalizado su contrato para este curso.



Por tales motivos, ese equipo docente hizo público hoy un comunicado lamentando la situación. “Queremos facer pública esta reivindicación para que este tipo de cousas non volvan ocorrer”, “nin se poidan desbaratar no futuro os servizos que oferta a Escola”. “Este curso sucedeu algo moi grave, o alumnado non poderá ter os nove meses de clase”. “Por motivos burocráticos ou da administración, os mestres”, explican, “non estamos contratados para exercer a nosa labor”, por lo que “case 200 rapaces” esperan “nas súa casa para que dean comezo as clases”.



Desde el Concello explican lo ocurrido. Este año está en marcha un procedimiento extraordinario de consolidación del empleo público, una medida que afecta por ley a toda la administración en España, para luchar contra la temporalidad o precariedad en el sector. En el caso meañés, estos profesores, explican desde el Ayuntamiento, “pasan a ser fixos-discontinuos do Concello, sen oposición, só por concurso”. Es una medida habitual en este tipo de procedimientos, favoreciendo, de hecho, la situación laboral de los trabajadores sobre los que se aplica.



No obstante, este procedimiento, reglado, “leva os seus tempos”, y al prolongarse en el tiempo, su fase final se ha terminado solapando con el arranque del curso.



Aún así, desde el gobierno local afirman que la situación fue explicada en la propia presentación del curso, el pasado 25 de septiembre. Ya entonces se había fijado el arranque del curso a mediados de octubre.



Escuela pública

En lo que sí coinciden las partes es en defender y en presumir de modelo de gestión de esta escuela. En otros ayuntamiento se explota a través de una empresa privada, pero en Meaño la asume directamente el Ayuntamiento.



Los profesores, de hecho, recuerdan que la institución musical meañesa “é un referente de cultura, tradición, xuventude e educación”. Y, por eso, defienden que “para que iso siga sendo así, non pode ver mermada a súa funcionalidade”.



Por todo ello, piden al Ayuntamiento que, como medida compensatoria, “se contemple a opción de rematar o curso máis tarde ou comezar o vindeiro en setembro”, para poder enmendar la demora en el calendario formativo “e os problemas económicos dos mestres”, que “este ano terán unhas semanas menos de soldo”, concluyen.