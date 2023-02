La Policía de Cambados, al borde de la movilización por dejarla sin nueva sede

El malestar en la Policía Local de Cambados por cederle a la Guardia Civil la que iba a ser su nueva sede, tras años de reivindicaciones, es mayúsculo. Algunos agentes mantuvieron ayer una tensa reunión con el alcalde, Samuel Lago, donde le pidieron que rectificase y por la tarde, el sindicato CSIF advertía de posibles movilizaciones de no hacerlo, porque además “ha colmado el vaso” ante otras reivindicaciones fallidas e “incumplimientos”, asegura.



Los intentos del regidor buscando comprensión porque entiende como lógico que la Capitanía, que se trasladará de Vilagarcía a Cambados, debe estar junto al resto de guardias que ya están en A Mercé, no han surtido efecto. Tampoco los de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra indicando que no sería algo inminente. Los policías locales están muy molestos después de enterarse de las intenciones de darles su nueva sede, en construcción, por una visita realizada el martes por los mandos del Instituto Armado al edificio. Una “sorpresa” que les llena de indignación porque les deja “sin su ansiada jefatura local”, manifestó el presidente de la unión provincial de CSIF Pontevedra, Jerónimo Fernández.



Tiene claro que Lago “se ha vendido al mejor postor, es decir al Ministerio del Interior y a la Guardia Civil. Si en Madrid no gobernase el PSOE es posible que esto no hubiese pasado”. Y “no sabemos el precio”, añadió, pero que el regidor diga que cuando la Guardia Civil se vaya al nuevo cuartel, el bajo de A Mercé será para ellos, como estaba previsto, les parece incumplir su compromiso con sus trabajadores.



Y es que todo esto llega después de anunciar “a bombo y platillo” en los medios que con el Obradoiro de Emprego “finalmente y después de varios intentos”, los agentes “verían colmadas sus expectativas de tener una jefatura acorde al concello y por fin se pondrían a la altura de otras policías como las de O Grove, Sanxenxo y Vilagarcía”, recuerda el sindicalista.



En una visita a las obras, el regidor hasta había anunciado una fecha aproximada para el traslado –en marzo– y aún espera que la cumpla, pues cree que está a tiempo de rectificar, porque “es de sabios”, apuntó Fernández. De hecho, le advierte que si no lo hace, “de modo inmediato comenzaremos posibles movilizaciones para reivindicar lo que nos parece justo”, que la Policía cambadesa “sea tratada como se merece”. Y es que asegura que no es la única reivindicación no atendida y hay “otros incumplimientos”. “Ahora ha colmado el vaso”, subrayó.



El presidente de la unión provincial de CSIF Pontevedra también destacó que les parecía un “buen acuerdo” que los policías ocuparan el bajo y la Guardia Civil el resto de plantas porque todas las fuerzas de seguridad “estarían juntas dando a los ciudadanos, si cabe, mejor servicio”. Cabe recordar que el Instituto Armado de Cambados se reubicó en A Mercé tras derribar el viejo cuartel y a la espera de acabar el nuevo, que no estará hasta final de año.