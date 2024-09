Pontón propone en Martín Códax una Lei do Viño para dar estabilidad al sector

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, anunció en una visita a Martín Códax que presentará en el Parlamento gallega una batería de iniciativas para impulsar el sector agrícola. Entre ellas estaría la elaboración de una legislación específica, la recuperación de las mesas del vino y también contratos homologados para aportar estabilidad a los viticultores y un mejor precio para la uva. La nacionalista visitó los trabajos de la vendimia en la cooperativa cambadesa y aprovechó para realizar un análisis de la situación de sector que, en el caso de las Rías Baixas, vive un gran momento por la demanda de sus caldos. “Un dos mellores brancos do mundo”, señaló Pontón. Advirtió que, no obstante, no es una situación que vivan todas las denominaciones de origen, e particular las centradas en los vinos tintos y con una tendencia a la baja en el mercado que está causando excedentes con graves consecuencias, con problemas en la recogida de la uva y precios bajos.