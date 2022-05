Portos y Concello discrepan sobre los terrenos del centro urbano a desafectar

Portos de Galicia se mantendrá ante Costas en que las depuradoras afectadas por su informe contrario al plan especial deben continuar en Tragove. Así se lo trasladó al Concello en una reunión celebrada ayer y en la que ambas partes también abordaron la petición municipal de desafectación de terrenos ya sin usos portuarios para que pasen a ser de titularidad municipal.



Según el alcalde, Samuel Lago, existen “diferencias significativas” entre ambas instituciones. Explicó que la Xunta solo acepta transferirle el Paseo da Calzada y la carretera; una parte de lo que llevan solicitando desde hace años. En concreto, reclamaban la práctica totalidad del litoral entre A Calzada y la escalinata de San Tomé, lo que supondría unos 36.000 metros cuadrados y donde además del paseo, están la plaza de abastos, el centro de salud, la estación y el salón Peña.



Lago espera poder llegar a un “punto intermedio” de acuerdo, pero aún así, ahora les apremia más solucionar lo del plan especial ante el temor existente en el sector mar industria por su futuro y el propio Ayuntamiento, pues hay empresas a las que la concesión les caduca este año y, entre otras cosas, no se podría construir la nueva plaza de abastos. De hecho, primero se sacará adelante este, manteniendo los terrenos como de titularidad de Portos, y más adelante se procedería al trámite correspondiente a la desafectación, según explicó el regidor, que acudió a la reunión con el concejal de Urbanismo, Xurxo Charlín.



El cambadés también señaló que el plan podría estar listo en dos meses para volver a remitirlo a Costas y que la presidenta de Portos, Susana Lenguas, les trasladó que tomarán la vía propuesta por este departamento estatal verbalmente tras la importante contestación social que recibió su informe, es decir, “xustificar a necesidade de que estean en Dominio Público Marítimo Terrestre”.



El Concello cambadés está en sintonía con la Xunta “sempre e cando iso permita o mantemento das depuradoras e máis as autorizacións de negocios situados en zonas sen moita actividade portuaria e tamén a autorización para construír a nova Praza”, añadió el regidor.









Portos se reafirma





El encuentro se mantuvo con la presidenta Susana Lenguas que, en un comunicado de prensa, indicó que, aunque trabajan en “dar resposta ás solicitudes” del informe estatal, “reafirma” y “ratifica” el contenido inicial, es decir, “manter os usos das concesións actuais e potenciais do porto”. De hecho, volvió a denunciar la “invasión” de competencias que supone el dictamen de Costas sobre los puertos de titularidad autonómica y que, de aplicárseles la Ley de Costas, como pretende, la repercusión para la economía litoral gallega sería “nefasta” y “podería supoñer o cese da actividade de decenas de empresas”. También reiteró que llegarán “ata as últimas consecuencias” en su defensa y cree que si realmente no corren peligro, como se apresuró a decir el Estado tras la contestación social surgida, “debería rectificar formalmente por escrito o informe”.