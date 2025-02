Portos da un paso más para la cesión de terrenos a Cambados, Vilanova y A Pobra

El Consello Reitor de Portos de Galicia aprobó la declaración de innecesariedad de terrenos portuarios en Cambados, Vilanova y A Pobra. Este trámite establece las bases para su reversión al Estado, de forma que pueda transferirlos a los concellos interesados en asumir su titularidad.



Desde el organismo autonómico portuario destacan que con esta declaración, Portos concluye los trámites de su competencia. Así, la propuesta conjunta de reversión de los terrenos se trasladará ahora a la Consellería de Facenda, que, tras su análisis patrimonial, la elevará al Consello da Xunta, que tratará su aprobación para remitirla al Gobierno central.



Así, los concellos buscan librarse del pago de abultadas tasas por la ocupación de estos terrenos con fiestas, actuaciones o instalación de adornos navideños, entre otros, así como de tener libertad total sin precisar de permiso autonómico para su utilización para el uso público.



Miles de metros cuadrados

En el caso de Cambados, se tarata de unos 20.000 metros cuadrados —aunque inicialmente ambicionaba 36.000 metros cuadrados— y se incluye en el catálogo la propiedad del salón de Peña, cuyo uso estaba muy restringido actualmente, o el Paseo da Calzada —lo que supone que el Concello no pagará más por la Festa do Albariño—; el entorno de la rotonda de Tragove, en O Pombal; el vial de la Avenida de Galicia; el terreno de la Praza de Abastos y el parking de detrás la Alameda de San Tomé.



Por su parte, Vilanova cerró un acuerdo de reversión de 19.864 metros cuadrados que incluye el Parque do Cabo, la plazoleta de en frente de la estación marítima y zonas ajardinadas como la que está frente al IES A Basella, la de la calle Porto do Cabo, y la Praza do Castro frente a la Cofradía.



Por último, el Concello de A Pobra recibirá también la titularidad de 26.400 metros cuadrados correspondientes a los jardines Valle-Inclán, la Praza Alcalde Segundo Durán y el parque de O Castelo, así como una pequeña zona de aparcamiento, que es la reservada para los autobuses, junto la rampa del varadero y frente a la escuela infantil Fernández Varela.



Para delimitar el terreno susceptible de revertir en el Estado, Portos de Galicia celebró varias reuniones con los alcaldes de los concellos afectados “en base a criterios estritamente técnicos que foron ademais consensuados coa Fegamp”. De este modo, además de los ayuntamientos arousanos, también se cederán la titularidad de terrenos portuarios a Foz, Ponteceso, Bueu, Cangas, A Guarda y el puerto de Santa Cruz de Oleiros.