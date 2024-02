El PP acusa a Somos de “manipulación” en su crítica al papel de David Castro en Fitur

El PP de Ribadumia hizo público hoy un comunicado en el que califica de “manipulación informativa” la crítica que Somos lanzó contra el papel en Fitur del alcalde y nuevo presidente de la Mancomunidade, David Castro. “A manipulación dos feitos e a terxiversacion da realidade é a firma de facer política que Somos”, ya desde el mandato anterior, afirman.



“Denunciamos a montaxe e manipulación informativa”, insisten, para afirmar que “é rotundamente falso que David Castro non estivese presente no acto de presentación do proxecto da Mancomunidade do Salnés, por estar presente nun acto da Xunta de Galicia”. “Ditos actos nin siquera coincidiron en día e hora e que ademais resultaría imposible que así fose, porque se realizaron no mesmo escenario”.



“O único stand en Fitur, no que estivo presente nesta edición tanto o Concello de Ribadumia como a Mancomunidade do Salnés, foi no stand de Galicia, da Xunta”, recuerdan. A este respecto, subrayan que “é rotundamente falso que a Mancomunidade tivese un stand propio”.



Los populares hacen repaso de la agenda ese día del alcalde. Así, indican que “David Castro e a concelleira de Turismo estiveron presentes en todos os actos programados durante o mércores 24 de xaneiro no stand de Galicia, entre os que cabe destacar o acto de apertura do mesmo, presidido polo presidente da Xunta de Galicia, presentando o programa ‘Galicia es agua, Galicia es futuro’; así como a presentación da campaña de turismo da Deputación de Pontevedra ‘100 % Rías Baixas’ ”.



A mayores, añaden que “durante a mañá do xoves 25 de xaneiro, o alcalde e a concelleira estiveron presentes no shocooking do proxecto de xardín de té, da ribadumiense Beatriz Piñeiro, de Pazo Quinteiro da Cruz. Con motivo do pasamento do párroco don Dositeo Valiñas, o alcalde David Castro regresou a Ribadumia, a última hora da mañá do xoves, para estar presente no sepelio, entendendo a importancia de poder acompañar a familiares, amigos, veciños e achegados do falecido, que ademais era Fillo Adoptivo do Concello de Ribadumia”.



Somos publicó en sus redes en los últimos días que “Castro estivo moi dedicado ás presentacións da Xunta e da Deputación, pero non se preocupou o máis mínimo por exercer de presidente da Mancomunidade”. “Castro, en Fitur, abandona o stand da Mancomunidade que preside para facer campaña co PP”, acusándolo también de iniciar su presidencia comarcal “renegando do ente que preside”, opinan desde la formación opositora ribadumiense.