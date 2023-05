El PP amenaza con acciones legales contra Lago si no retira que “fisgonearon” en su vida

La candidata del PP de Cambados, Sabela Fole, no descarta tomar acciones legales si el socialista Samuel Lago “non rectifica de maneira inmediata” as “acusacións gravísimas e infundadas” de que “fisgonearon” en su vida privada. La también concejala opositora lo califica de “artimaña desesperada” del PSOE y asegura que ha habido otros “ataques directos e intentos de desacreditar” su programa electoral, pero “non todo vale”, advierte.



Fole le pide al actual alcalde que “se ocupe e preocupe por defender Cambados ante o Goberno respecto do Regulamento de Costas”. Y es que el origen de este cruce de acusaciones –el primero visto en una campaña que estaba siendo muy tranquila– fue un folleto buzoneado por los populares donde alertaba de viviendas y empresas afectadas por las intenciones de Costas del Estado; con algún error, pero la popular puso la mesa que el informe de este organismo “é unha realidade incuestionable e cuestiona a ubicación da estación de autobús, do centro médico e de dúas depuradoras de Tragove”.



Asimismo señala que el nuevo informe, que supuestamente rectificaría esto, tampoco ha llegado porque “el Plan Especial está paralizado, sen aprobar” –el Concello aún tiene que enviarlo para que lo revise–. Así las cosas, expone que hay “incerteza” y se pregunta “se Lago pode garantir que nun futuro próximo non se produza ningunha orde de derribo, tal e como está regulada a ocupación do Dominio Público Marítimo Terrestre”. Y es que insiste en que las últimas decisiones tomadas por el gobierno de Pedro Sánchez respecto a modificaciones en el reglamento de la Ley de Costas y en la propia ley, realizadas en 2021 y 2022, “son contrarias aos intereses de Galicia e Cambados”, “máis restritivas” e “pérdese a seguridade xurídica e gáñase máis capacidade de discrecionalidade da administración para a toma de decisións”. Es más, señala que “segundo información non oficial” hay “aberto un proceso de revisión do deslinde no porto do Tragove”, algo que le preocupa.

Derribos: “Falsidade completa”

También defendió que fue el PP de Rajoy quien hizo un cambio en 2013 para que “a gran maioría das concesións que caducaban a partir de 2018 puidesen acollerse á prórroga extraordinaria e pudiesen continuar nas súas ubicacións y “agora bastará cun único temporal forte para que Costas poida revisar o deslinde”.



La alcaldable también aseguró que “é unha falsidade completa” que haya órdenes de derribo en la zona de servidumbre de Tragove que compete a la Xunta.