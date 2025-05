El PP de Cambados anuncia su voto en contra para una subida del 35% del IBI y acusa a Abal de “mentir” en la campaña

El Partido Popular de Cambados salió al paso del plan económico financiero que el gobierno local llevará al Pleno de mañana para tratar de corregir los números rojos de las cuentas del Concello con una reducción del 5% en los gastos de libre disposición y una subida del 35% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), para el que anunció su voto en contra. De hecho, la portavoz popular, Sabela Fole, va más allá y auguró que la medida no saldrá adelante “agás que o edil José Ramón Abal sexa un completo mentiroso, xa que na campaña electoral prometeu baixar este tributo ao mínimo”, arremetió.



Para Fole, la subida del IBI propuesta por el ejecutivo “é a saída fácil que o cuatripartito de esquerdas cun sablazo do 35% aos veciños pretende dar á mala situación económica, con 1,6 millóns de euros en facturas impagadas ao peche do primeiro trimestre, saldos negativos en todos os parámetros e incumprimentos das regras fiscais”, censuró la edil popular.



Una situación de las cuentas que para la portavoz de la oposición “deriva exclusivamente da mala xestión, dos gastos multiplicados por catro para satisfacer os egos e protagonismos dos catro partidos do goberno e os gastos superfluos, irregulares e sen procedemento, polo que desde o PP nos imos opoñer rotundamente a esta suba estratosférica do IBI, xa que consideramos que os veciños non teñen que pagar os seus desmáns e que a solución pasa pola contención”, sentenció.

El IBI pasará del 0,46 al 0,62

En cuanto a la subida del IBI, Fole explica que el documento propuesto por el ejecutivo estima un incremento del tipo impositivo del 0,46 actual al 0,62. Un incremento en el IBI que, señaló la concejala, incumpliría el programa electoral del Campados Pode de 2023 — “Moderación de impostos e taxas municipais: baixada do Imposto de Bens Inmobles (IBI) de Urbana ao mínimo legal para reactivar a economía local”— por lo que le pide alinearse con los populares en su voto en contra de la medida: “José Ramón Abal non pode votar a favor desta suba tremenda do IBI agás que sexa un mentiroso e a súa palabra non valga absolutamente nada. Con respecto a isto, no PP temos a nosa propia opinión que non o deixa en moi bo lugar, pero, en beneficio dos veciños de Cambados, imos darlle o beneficio da dúbida”, recriminó.



Por último, Fole lamentó las “excusas” sobre los gastos en el Servizo de Axuda no Fogar (SAF) y en materias que no son de competencia municipal y que asumen las arcas —como la Escola Infantil o el propio SAF y que el regidor señala como gastos importantes—, “pero o informe é ben claro e fala do abuso dos gastos sen procedemento como foco do problema e non desas cuestións tras as que se agocha”, concluyó.

Contestación de Lago

Por su parte, el alcalde, Samuel Lago, recordó que “esta subida aínda se pode evitar. Para iso, é imprescindible que a Xunta de Galicia asuma de forma efectiva o financiamento do SAF e da Escola Infantil, servizos fundamentais para a veciñanza pero que, día a día, afogan economicamente aos concellos” y recordó que la última subida del IBI fue del PP y que, con el PSOE en el gobierno, se bajó en 2019.