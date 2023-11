El PP de Cambados exige al cuatripartito que aclare si habrá “suba xeralizada de impostos”

El PP de Cambados asegura que la situación financiera de las arcas municipales “é moi mala” y está al borde del sometimiento a un Plan de Ajuste o a la subida “xeralizada de impostos”. Es por ello que pide al cuatripartito que aclare su estado, el cual atribuye a un “gasto disparado” debido a las elecciones municipales. Con todo, cree que el alcalde, Samuel Lago, aún no ha sido claro al respecto, pues “non ten garantidos os votos necesarios” de sus socios, ya que algunos llevan en su programa electoral la congelación de tasas.



Su portavoz, Sabela Fole, urge al Ejecutivo del socialista a “aclarar” la situación y a anunciar sus decisiones sobre la política fiscal del Concello para 2024, como ya han hecho otros ayuntamientos, en un acto de “responsabilidade” que contrasta con lo que, asegura, sucede en Cambados: “Segue a reinar o escurantismo ou ben o medo a anunciar subas impopulares”.



La concejala basa sus acusaciones en los datos que obran en poder de su partido, que, reconoce, son “incompletos pola falla de transparencia” del gobierno local. No obstante, le parecen suficientes para sospechar: “Apuntan a un posible incumprimento dos requisitos da Lei de Estabilidade –aunque actualmente están suspendidas las reglas fiscales–, motivado polo gasto disparado en cuestións totalmente superfluas para buscar rédito electoral neste ano”, declaró.

Con lo cual, habla de que sería necesario entrar en un “duro Plan de Axuste o acometer unha suba xeralizada de impostos”. De hecho, Fole señala que el alcalde “leva semanas lanzando varios globos sonda” en referencia a las declaraciones realizadas por Lago hace unos días por la nueva tasa de gestión de la EDAR que la Xunta ha empezado a cobrar y antes, en unas ofrecidas a un medio donde reconocía la posibilidad ante el incremento del coste de los servicios. De todos modos, la opositora cree que no da el paso porque no obtendría el apoyo de todos sus socios y la propuesta no saldría adelante.



Para Fole, los cambadeses ya sufren una “elevada presión fiscal” que, según el Orzamento de 2022, el último aprobado, es de 350 euros por habitante y, en su opinión, “non se entendería unha suba de impostos cando a metade dos 9,7 millones de ingresos xa proceden dos tributos municipais, en concreto, 4,79 millóns”.

Además, considera que el “problema” del Concello no es la cifra recaudatoria “senon a mala xestión, a nula capacidade para conseguir recursos e o gasto superfluo totalmente descontrolado”. Así, afirma que esto produce “falta” de inversiones, atención de servicios y “renuncias” de subvenciones.