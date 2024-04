El PP de Cambados ve “acaída e razoable” la propuesta de la Diputación de usar años del +Provincia para el asilo

El PP de Cambados difiere del gobierno local y considera “acaída e razoable” la propuesta de la Diputación sobre el asilo: en lugar de aportar fondos extra para comprarlo en un acuerdo de cofinanciación con otras administraciones, que el Concello utilice para pagarlo los fondos anuales que le da con el Plan +Provincia.



Los populares consideran que cuando esta semana el alcalde, Samuel Lago, pidió apoyo al presidente provincial, Luis López, para comprar el Pazo de Montesacro, mostró un “cambio de postura” y ahora quiere liderar la operación de adquisición. Y que si no aceptó la propuesta de López es porque el interés del cuatripartito por preservar el servicio y que este sea público es “postureo”, pues no entienden que también pida a la Xunta que lo compre y si no, que haga una residencia pública.



Pero además, creen que el Concello “non ten un euro” y que el regidor tiene el dinero de futuros planes +Provincia “comprometidos co concelleiro de Obras, José Ramón Abal, para que arranxe fochancas e outros moitos pequenos desperfectos na busca do seu locemento persoal, pero que non contribúe a face proxectos estratéxicos e de futuro para a vila de Cambados”.



Poco tardó Lago en salir al paso, recordando a la oposición que el Ayuntamiento no quería comprometerse con la orden en solitario, sin antes cerrar algo con Xunta y Diputación. “Sempre estivemos abertos a calquera opción que pasase pola colaboración entre administracións. E aí está a hemeroteca”, le replicó. También aseguró que la situación “económica non é mala, senón todo o contrario, mais non resulta viable nin tampouco axustado á principios de boa xestión o ter que endebedarse tan cuantiosamente para cubrir unha competencia da Xunta”.



Al alcalde también le ha sorprendido la postura del grupo liderado por Sabela Fole: “Lonxe de ruborizarse por tan burda oferta, a secunda”, criticó. Y es que volvió a defender que sería hipotecar los fondos provinciales; “deixar de acometer calquera tipo de obra ou investimento durante cinco anos”, aseguró.



El PP también pidió al regidor que “se poña a traballar en serio” para que “quede en mans públicas e logo a Xunta poida manter a actividade asistencial”. A esto, Lago respondió que “seguiremos traballando para obter unha solución”, pidiendo la enésima reunión con Política Social y si no, reconoce que mantienen el plan B: que se construya una nueva.