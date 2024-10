El PP carga contra Abal por los atascos en la Avenida de Galicia: el edil de “caos e fochancas”

Los populares de Cambados denuncian que las recientes peatonalizaciones y los planes de tráfico por las obras de saneamiento presentan “falta de planificación” y están provocando atascos y malestar. De hecho, consideran que la Concellería de Obras de José Ramón Abal Varela “parece a concellería de caos e fochancas”.



Para su portavoz, Sabela Fole, es normal que las obras produzcan algún atasco y más en los días de lluvia, pero considera “inadmisible” lo sucedido estos días en la Avenida de Galicia con retenciones de “media hora para unha vila do tamaño de Cambados porque non se producen nin en Vigo nin en A Coruña”.



Según Fole, es la prueba de que hay una “mala regulación” y de que el sistema ideado “non funciona”, así que le pide a Abal que “medite unha solución máis acaída”.

Del mismo modo, censura que “falara a última hora” con los comerciantes por la peatonalización de la Praza de Asorey y que haya entrado en vigor sin haber repuesto las seis plazas de aparcamiento perdidas.

Renuncia en Fefiñáns

Fole también afirma que el cambio circulatorio en la plaza de Compostela generó “moita contestación veciñal” y critica la decisión de no reformar la alameda de Fefiñáns porque el pavimento drenante previsto no funcionó en otra zona, creándose charcos. “Hai que estudar os materiais, o estado das distintas zonas urbanas e todas as opcións en vez de tirar para adiante e deixar as cousas a medio facer”, expuso. También criticó que los tubos del cableado estén al descubierto.



La oposición le pide al cuatripartito, y en especial a Abal Varela, que “aposte pola planificación e polo traballo e non polas ocorrencias recollidas nun programa electoral deseñado sen sentido e que só busca o aplauso fácil e non solucións prácticas e eficaces”.