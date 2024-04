El PP culpa a Cacabelos de no conseguir la financiación para la nueva tubería de agua a O Grove

El grupo municipal del PP de O Grove culpa al alcalde, José Cacabelos, de los problemas en la red de abastecimiento de agua del municipio, que tras la última rotura levantaba las críticas del regidor hacia la Xunta, Diputación y Mancomunidade de O Salnés por no llevar a cabo la construcción de la nueva canalización. Para los populares, Cacabelos “non ten o máis mínimo interese na súa reforma e modernización xa que se atopa moito máis cómodo na confrontación aínda que prexudique aos veciños”.



El portavoz Pablo Leiva recordó que, “ademais de non ser capaz de conseguir o financiamento, principalmente entre administracións rexidas polos seus compañeiros do Partido Socialista, demostrou a súa desidia e desinterese neste asunto xa que nin sequera tiña xestionados os correspondentes permisos e autorizacións ante a Dirección General de Costas, xa que hai que lembrar que esta rede emprázase en terreos de Dominio Público Marítimo-Terrestre”.



Más allá de esta “cuestión administrativa sin resolver”, Leiva asegura que el PP “foi o único que se comprometeu con esta obra, cunha oferta do 33 % da financiación da Consellería de Infraestructuras, que debería completarse a partes iguais pola Diputación e a Mancomunidade”.



“Cacabelos non foi quen de conseguir o 66 % restante do orzamento malia que na lexislatura anterior os organismos provinciais e comarcais estaban rexidos por compañeiros do seu partido, pero a verdade é que sospeitamos que nin o intentou porque, como sostemos, el non quere esta actuación posto que prefire tela pendente para empregala como ariete no marco da súa estratexia permanente de confrontación que tanto tempo leva prexudicando aos veciños e ao Grove”, señaló el concejal del PP.



Por ello, Pablo Leiva indicó que “tras tanto tempo perdido” ahora se llega a una nueva fase, puesto que el alcalde, “se de verdade ten intereses, vai ter que comezar de cero negociando co novo conselleiro de Infraestruturas e pedindo a colaboración da Diputación e da Mancomunidade pero estamos convencidos de que o rexedor non vai mover nin palla porque a el, persoalmente, o que lle interese é que a obra non se faga e facerse a vítima”.