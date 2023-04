El PP de o Grove buscará un lugar céntrico para el centro de día y desbloqueará la ampliación de la escuela de Rons

El candidato del PP de O Grove, Pablo Leiva, anuncia sus propuestas de gobierno en el área social que incluyen la construción y puesta en marcha de un centro de día en el casco urbano “para atender aos nosos maiores” y la ampliación de la escuela infantil de Rons.

“O Grove precisa un espazo céntrico no que a xente maior poida pasar o día, activarse, compartir o tempo e facer cousas xuntos, xa que iso mellora a súa calidade e, ao tratarse dunha iniciativa dinámica, anímaos a saír á rúa e a evitar que pasen tempo en soidade, polo que para nós é algo irrenunciable para a vindeira lexislatura”, señala el candidato popular.

Leiva recuerda que el municipio cuenta con 2.509 vecinos de más de 65 años, lo que supone cerca del 25 % de su población, por lo que se trata de “un grupo moi importante que precisa de servizos acaídos ás súas necesidades e, no seu caso, aínda con máis motivo, porque son os que traballaron e esforzaron durante toda a vida para que teñamos o estado do benestar do que hoxe gozamos as novas xeracións”.



El líder del PP meco indica que la localización para este Centro de Día está todavía pendiente de definir pero deja claro que la búsqueda de emplazamiento será una de las primeras acciones de su gobierno. “Temos que ver, por unha banda, as posibilidades dos edificios municipais existentes, as posibilidades de rehabilitación dalgún inmoble interesante ou un recinto de nova construción, pero en todo caso é algo que temos clarísimo que hai que facer para os nosos maiores”, manifestó.

Ampliación de la escuela infantil de Rons

Asimismo, los populares aspiran a ampliar la escuela infantil de Rons y aumentar las plazas con el objetivo de “reducir ou facer desaparecer a lista de agarda existente”. La última ampliación y remodelación de la Galiña Azul, explica el PP, “foi durante o goberno do Partido Popular en 2014, e xa naquel momento se iniciou un procedemento con Costas do Estado para desafectar a parcela, a única vía para que permitan ampliar o edificio”.

Un procedimiento, añaden, que “quedou paralizado co Goberno socialista, que foi incapaz de xestionar en todos estes anos, os permisos que autoricen esa ampliación. Se tivesen feito os deberes daquela, hoxe as familias do Grove terían resolto xa o seu problema”, reprocha Leiva. En este sentido, lamenta que “ante a súa propia ineficacia, o Goberno socialista se adicara a buscar parches e alternativas que chegaron tarde para moitas familias e, ademais, se demostraron infroituosas”.

Otras propuestas sociales

Finalmente, las principales propuestas sociales del PP de O Grove se completan con el desarrollo de un plan de conciliación y actividades para la tercera edad, la eliminación completa de todas las barreras arquitectónicas para favorecer la accesibilidad, la mejora y ampliación de horas del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) y un plan que favorezca las oportunidades laborales para personas y familias desfavorecidas o en riesgo de exclusión.