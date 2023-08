El PP de O Grove denuncia el estado de “abandono” de las playas por parte del gobierno municipal

El Partido Popular de O Grove arremetió ayer en un comunicado contra el gobierno de Cacabelos por las “condicións de abandono” de las playas del municipio. La formación conservadora cualifica la planificación de la campaña veraniega como “a máis desastrosa que recordan os nosos veciños e visitantes”. En este sentido, entre las razones, los populares subrayan la “xestión nefasta” con el servicio de salvamento y socorrismo, una limpieza “deficiente” de los arenales o la “falta de mantemento” de baños y casetas de socorrismo, entre “unha lista infinita de despropósitos”, añaden.



Ante esto, el PP se pronuncia en los mismos términos que Esquerda Unida, calificando de “broma” plantear implementar una tasa turística en el municipio ante este presunto estado de “abandono”. Sin embargo, los populares grovenses recuerdan a EU que la formación progresista fue la que facilitó apuntalar “ao propoñente de semellante “burla” no lugar que ocupa, facilitándolle non solo a alcaldía se non tamén os soldos”.



De igual modo, la formación se pregunta por qué no se convocó el Concello Sectorial do Turismo para la planificación de la temporada estival y recuerda que “hai máis cousas referentes ao turismo que importan, non solo a festa do marisco.”