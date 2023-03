El PP de O Grove propone una línea interurbana de microbús dentro de su batería de medidas para San Vicente

El Partido Popular de O Grove anuncia la reactivación de la "atención municipal" y un plan transversal de mejoras para la parroquia de San Vicente con la ampliación de la Casa da Cultura, la implantación de un servicio eficiente de transporte interurbano y un plan de inversiones y mantenimiento de instalaciones, como parte de su programa electoral para las elecciones municipales del 28 de mayo.





El candidato popular a la Alcaldía, Pablo Leiva, subraya que el alcalde tiene “abandonados á súa sorte e desprazados” a los casi 1.200 vecinos de esta parroquia. “É inadmisible que unha contorna de referenza do noso municipio, con moita sona en Galicia e toda España e na que reside máis do 10% da poboación non sexa atendida axeitadamente polo noso Concello, e é algo que queremos cambiar na vindeira lexislatura”, señaló Leiva, tras mantener junto con su equipo varias reuniones y contactos con vecinos de San Vicente y recibir "moitas queixas" del trato recibido, según argumenta el partido.





Entre las medidas, Leiva sostiene que la línea circular de transporte es incompatible con actividades de tarde en la villa meca o para los alumnos de Bachiller del IES Monte da Vila, por lo que creen que es preciso ampliar este servicio, para el que propone una línea interurbana de microbús, en la que "se amplíen as frecuencias, a calidade e a funcionalidade".





Finalmente Pablo Leiva también hizo referencia a las infraestructuras prometiendo el asfaltado de las pistas municipales que están en mal estado, la finalización del paseo entre O Cunchido y O Castriño, concluir la carretera de la iglesia y la modernización de sus “intransitables” aceras, la dotación de un itinerario seguro entre la capilla y San Vicente y el pintado de los pasos de peatones, entre otras medidas, como el establecimiento de un protocolo de limpieza de los espacios públicos durante todo el año y no limitarlo exclusivamente al verano, la implantación de controles de acceso a las playas, el impulso a la musealización de Adro Vello y la renovación y mejora general de la señalización.