El PP de O Grove propone mayor promoción de la Festa do Marisco, más eventos durante el año y recuperar las banderas azules en las playas

El candidato popular Pablo Leiva presenta un “ambicioso” proyecto con el que pretende “potenciar e manter o turismo activo durante todo o ano” en el que destaca la la recuperación de la bandera azul para las playas del municipio y la “promoción e internacionalización real” de la Festa do Marisco.

”Estamos a ver unha pasividade absoluta por parte do Concello ante a “devaluación” da nosa emblemática Festa do Marisco fronte a outras novas ofertas en feiras gastronómicas que se están a multiplicar en distintos concellos de Galicia”.

Leiva considera que “é preciso e urxente unha axeitada promoción en foros nacionais e internacionais da Festa do Marisco que debe recuperar a categoría recoñecida e que lle corresponde por dereito propio”.

Más eventos

Asimismo, este plan de promoción contempla la organización de eventos fuera del período estival patrocinados por el Concello que fomenten y amplíen la oferta turística del municipio, como la organización y el patrocinio de eventos deportivos en diferentes disciplinas en colaboración con asociaciones y clubes locales, así como eventos lúdicos en nuevas tecnologías, “gamers” y relacionados con las nuevas generaciones, o eventos culturales y certámenes audiovisuales.

Desde el PP aseguran que “somos conscientes da importancia do turismo para o progreso económico e social da nosa vila”, por lo que consideran que ”debe funcionar perfectamente engrasado durante todo o ano e non so en determinadas temporadas”.

Señalan que la extensa oferta de hostelería, restauración, ocio, comercio, artesanía y cultura local deben contar “co permanente apoio e respaldo do goberno municipal para fortalecer a súa competitividade fronte a ofertas doutros concellos do noso entorno”.

En este sentido, consideran que “temos que consolidar o turismo como fonte de emprego e riqueza continua que permita e aporte a estabilidade económica das familias mecas e por ende permita un progreso estable de O Grove”.

Recuperar la bandera azul

Para ello, el proyecto de Pablo Leiva incluye además mejoras en los accesos y servicios de las playas del municipio para la recuperación del distintivo de bandera azul en los arenales; la habilitación de nuevas zonas de aparcamiento público “acordes á afluencia real de vehículos”; el mantenimiento y reposición de mobiliario urbano, así como la contratación de efectivos necesarios para una correcta limpieza y seguridad en las calles y espacios públicos del municipio; y la colaboración por parte del Concello en todas las mejoras necesarias y propuestas realizadas por la hostelería, comercio y artesanía local.