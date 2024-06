El PP de A Illa denuncia la “división e inestabilidade” del bipartito y augura una “unha guerra política”

El Partido Popular de A Illa emitió un comunicado en el que lamenta que el primer año de mandato del bipartito PSOE-BNG esté marcado por “unha forte división e unha tremenda inestabilidade, con graves discrepancias públicas” entre los socios de gobierno. De hecho, los conservadores auguran que la situacion “vai empeorar” y augura “unha guerra política crecente” entre socialistas y nacionalistas.



El portavoz municipal, Matías Cañón, destacó del arranque del mandato el “forte sablazo” del ejecutivo por la subida generalizada de impuestos “para garantir os catro soldos por 110.000 euros anuais” y afeó al bipartito que “quedaron totalmente no esquecemento” los compromisos electorales sobre los “principais temas de interese”, como “a mala xestión da ludoteca cunha notoria falta de prazas” o la consecución de un pabellón municipal. Además, Cañón echa en falta “cambios serios” en el Plan Xeral que permitan a los arousanos la construcción de vivienda nueva.



Asimismo, el edil, que recientemente fue readmitido en el PP, cargó contra el “caos circulatorio inadmisible” en un concello de las dimensiones de A Illa. “O BNG chegou a falar de cambiar o sentido no primeiro treito da rúa Castelao, pero neste ano debeu estar moi ocupado buscándolle as cóxegas aos socialistas”, ironizó.

Por último, Matías Cañón advirtió de los posibles problemas económicos por la construcción de la depurado por parte de Acuaes, con una inversión de 8,5 millones, de los que el Concello aportará 1,7 millones de agua, que pueden ser adelantados por la empresa estatal, “pero se non os consegue devolver repercutirase nas tacas que deben afrontar os veciños”, concluyó.