El PP de A Illa propone ampliar la lonja vieja para crear un centro social para la tercera edad

El Partido Popular de A Illa de Arousa anuncia que entre las propuestas de la formación de cara al próximo mandato plantea la ampliación de la lonja vieja para crear un centro social para la tercera edad. Los populares defienden esta medida para recuperar “aquela zona de baile na que se convertía durante tres ou catro días, cando chegaban as festas de fin de ano e do patrón”.





En este sentido, el candidato a la Alcaldía, Matías Cañón, defiende que impulsará un acuerdo con marineros y mariscadoras para trasladar a Portos la posibilidad de ampliar el edificio con una planta más para crear este centro social. “É un equipamento necesario e fundamental para ofrecer ás persoas maiores un lugar no que pasar o seu tempo de lecer, con moita luz, con moita vida e todas as prestacións que necesitan. Con sala de lectura, cafetería, zonas para xogar e incluso un local amplo para organizar bailes”, proyecta. Además, Cañón señala la idoneidad de la ubicación al ser el mar una “seña de identidade do noso concello”.