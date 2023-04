El PP de A Illa propone la construcción de un pabellón deportivo

El Partido Popular de A Illa propone la construcción de un pabellón de deportes “para dotar deste servizo aos veciños tras 20 anos de promesas incumpridas” en caso de conseguir el gobierno en las próximas elecciones municipales de mayo. El candidato popular a la Alcaldía, Matías González Cañón, propone como posibles ubicaciones a la zona del aparcamiento de O Bao o una parcela de 5.600 metros cuadrados en el área de reparto de Con do Sol “para ofrecer unha solución definitiva” al deporte local.

En este ámbito, González Cañón entiende que el gobierno local tiene "abandonada" la competencia municipal en lo relativo al deporte y hace hincapié en que estas instalaciones son algo "básico que teñen todos os concellos e ao que debe ter acceso todos os veciños e debe formar parte, indiscutiblemente, das instalacións que se ofrezan na Illa”. Asimismo, el popular critica la gestión del ejecutivo con el proyecto del pabellón, “xa que levan máis de dúas décadas cunha reserva de solo de uso deportivo en Testos que non son capaces de executar para construír esta instalación, pero é que, ademais, teñen bloqueada a utilización destes terreos por parte dos veciños propietarios, polo que estamos ante unha actuación nefasta do goberno local”, añade.

El candidato popular hace hincapié en que “chegou o momento de facer proxectos realistas" y avanza que en materia deportiva incluirá propuestas como la creación de pistas en Bouzas, en las inmediaciones del instituto, para aumentar la oferta de espacios para estas prácticas en el municipio. En concreto, su localización sería en una parcela de 1.500 metros cuadrados de propiedad municipal y que fue adquirida a través de un convenio con el Arzobispado de Santiago “cunhas condicións nada vantaxosas e bastante custosas, xa que o goberno local negociou bastante mal, pero que haberá que cumprir”, explica.

“Estes terreos son ideais para unha futura ampliación do instituto, que é unha das nosas prioridades, pero mentres non se produce non poden estar sen uso cando temos unha carencia grande de instalacións deportivas”, concluye González Cañón.