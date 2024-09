El PP vota en el Parlamento en contra de reformar el CEIP Torre-Illa y el PSOE le acusa de favorecer a sus concellos

El grupo del PP votó ayer en contra de la iniciativa parlamentaria presentada por el PSdeG reclamando la reforma integral del CEIP Torre-Illa. Los populares rechazaron las acusaciones de que la Xunta tiene abandonado el centro y relataron una serie de obras realizadas en los últimos años que, según los socialistas, “foron executadas polo Concello”.



Fue durante la sesión de la Comisión 4ª, de Educación e Cultura, y el partido del gobierno señaló que las administraciones tienen “fondos finitos” y que en Galicia hay más de 1.100 centros educativos que atender, lo cual se hace “en función das necesidades e priorizando as actuacións baixo criterios técnicos e de urxencia, e tamén por disponibilidade orzamentaria”, defendió la diputada Cecilia Vázquez.



La parlamentaria también destacó la inversión de 243 millones de euros del plan de infraestructuras educativas y se quejó de que hay concellos que no cumplen de manera fiel con la competencia de mantenimiento de las instalaciones: “Pequenas cousas, que se foran feitas no día a día, non se precisarían outro tipo de actuacións”, añadió.



En el caso concreto del colegio isleño, relató la reciente retirada del viejo depósito de agua y mencionó otras cuestiones: reposición del cierre de ventanas, sustituciones de saneamiento, reparación de la fachada, reforma del aulario de Infantil, un cambio de cubierta y la cubrición de una pista multideportiva.



Asimismo, la diputada popular insistió en una reciente demanda de la Xunta, que el gobierno central elabore un plan como el suyo y que lo nutra con el crédito de los fondos Next Generation. Y es que Vázquez reconoció el mal de la antigüedad que sufren los colegios, pero “parece que o PSOE só peta nalgunhas portas”, se quejó.

"As únicas obras coas que sacan peito son a retirada dun depósito de auga"

Así las cosas, el grupo socialista solo contó el apoyo de BNG para su iniciativa. Su diputada Paloma Castro cargó contra los populares porque “entendemos que os fondos son finitos, pero os da Xunta sempre van cara ao mesmo lado, únicamente en concellos gobernados polo PP”, le reprochó. Y mencionó ejemplos de O Salnés: 390.000 euros para el CEIP A Florida de Sanxenxo, un millón para el de Portonovo, 800.000 euros para el Xulio Camba de Vilanova, 225.000 para el vilanovés San Bartolomé y 842.000 en Ribadumia. “E as únicas obras coas que sacan peito realizadas neste centro da Illa é a retirada dun depósito de auga que resultaba perigoso, e porque o alcalde estivo un ano solicitándoo”, clamó.



Y es que la socialista insistió en que hace una década que no se ejecutan actuaciones de calado, pues aseguró que las mencionadas por Vázquez “fíxoas o Concello”. La diputada nacionalista Cristina Fernández, señaló que fue en 2013, cuando se reformó el aula de infantil y “nin cumpría a normativa”.

Demandas

Cabe recordar que el grupo del PSdeG pedía una reforma global del CEIP Torre-Illa con la rehabilitación de las ruinosas casas de los maestros para acoger, por ejemplo, el comedor, porque el espacio actual se ha quedado pequeño, y la reforma de los pabellones que conforman las instalaciones, pues denuncian que presenta filtraciones, problemas de aislamiento y de accesibilidad, en el caso del de Quinto, que según Castro, ha obligado a cambiar clases por el problema de algún alumno para acceder, además de haber amianto en el de dirección, entre otras cuestiones.