La procesión y la verbena regresan a O Grove para honrar a la Virxe do Carme

Las fiestas de la Virxe do Carme de O Grove volverán este año con una amplia programación y seis días de festejos en los que la villa grovense honrará a su patrona rescatando antiguas tradiciones con la intención de ir dejando atrás las limitaciones por la pandemia y recuperar la normalidad en la medida de lo posible.



La comisión organizadora ha preparado un programa que bien hace echar la vista a años pasados, en los que las verbenas, pasacalles y fuegos artificiales eran los protagonistas de cualquier buena fiesta.



Así, las actividades comenzarán el sábado día 9 de julio con el tercer Campionato de Chave “Festa do Carmen” que será en el campo del parque de Confín a partir de las 16:30 horas de la tarde para dar el pistoletazo de salida a los grandes actos festivos que se celebrarán del 14 al 18 de julio.



Una gran salva de bombas anunciará el jueves 14 el inicio de las fiestas en O Grove y San Vicente a las 11 de la mañana, y ya por la noche, a las 22 horas, será el momento del pregón que este año estará a cargo de la compositora y cantante grovense, Carolina Rubirosa, que el próximo mes representará a Galicia en el Festival Internacional Liet. Seguidamente, la gran verbena de la mano de las orquestas París de Noia y La Noche amenizará la velada y hará bailar a todos los asistentes.



Durante la tarde del viernes habrá las actuaciones de Javi Solla en la calle Castelao, de la Asociación Cultural Cantodorxo y verbena a cargo de las orquestas Marbella y La Ola ADN. A las doce de la noche será el momento de la gran tirada de fuegos de pirotecnia y luces.









Procesión marítima





El día grande la fiesta, el sábado 16 de julio, se celebrará la Misa solemne en honor a la Virxe do Carme, la patrona de los marineros y la que tantos devotos tiene en la villa grovense, en la que sus gentes se dedican especialmente al mar, además del turismo, por supuesto.



La Coral Polifónica de la Cofradía de Pescadores armonizará la eucaristía oficiada por el Arzobispo de la Catedral de Santiago. Al terminar, se organizará un aperitivo para los jubilados en la casa de la tercera edad, con la presencia de un grupo de gaitas.



El momento más esperado será a partir de las 18 horas con la salida de la procesión desde San Roque hasta la Lonja para celebrar la misa por todos los marineros fallecidos con la actuación de la Coral Asxupe, y en torno a las 19 horas la Virgen se subirá al barco para liderar la procesión marítima en la que la asociación cultural Cantodorxo ofrecerá su “baile á Virxe”. También está previsto que se realice el simulacro de un naufragio y el rescate ante la Virgen. Por la noche actuarán América SL y para finalizar habrá la Festa da Xuventude a cargo del Dj Manu GZ y su discoteca móvil.



Ya el domingo 17 de julio será la fiesta de la espuma en la calle Castelao para los más pequeños y la jornada contará con las actuaciones de la Asociación Cultural Paradanda y las orquestas Suavecito y Acirema.



Para poner el broche a las grandes fiestas en honor a la Virxe do Carme de O Grove, el lunes será el Día grande do neno con todas las atracciones a mitad de precio para que puedan disfrutar de un día más de diversión.