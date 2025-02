El promotor del festival Son do Mar niega a Cacabelos: “Non o presionamos. Buscaremos a vida noutro sitio”

Uno de los promotores del festival Son do Mar, Virvi Fraga, desmintió muchas de las acusaciones vertidas el día anterior por el alcalde de O Grove, José Cacabelos, sobre los pasos que se siguieron para pedir la autorización para llevar a cabo el evento en O Corgo, concretamente en la zona de aparcamiento que hay tras la plaza de abastos.



Así, a través de un vídeo en las redes sociales, Fraga quiso destacar que “se non nos reunimos antes co alcalde foi porque non quixo”. Esto es así, señaló, porque él y su compañero solicitaron una cita por escrito con Cacabelos el 31 de diciembre, petición que cuentan, no tuvo respuesta.

Es por ello que, el día 6 de febrero -no hace una semana como indicó el alcalde- ambos se trasladaron al Concello para mantener el encuentro con el alcalde. En ese momento, señala Fraga, informaron a Cacabelos de su intención de llevar a cabo el festival en esa zona, señalando que ya habían solicitado permiso a Portos, para conocer sus impresiones y, desde el inicio, se toparon con una negativa. “As súa resposta literal foi que de ningunha maneira se ía facer o festival aí”, indica en el vídeo colgado en redes Fraga.



En este sentido, desmintiendo también las declaraciones del edil, uno de los promotores de Son do Mar cuenta que en ningún momento les ofreció otras opciones ni un cambio de fecha para celebrar el evento.



Tras este encuentro, Fraga cuenta que no volvieron a tener contacto con Cacabelos, por lo que “nunca o presionamos ou o coaccionamos. Por moito que se repita unha mentira nunca chegará a ser unha verdade”.



Es por ello que, el promotor termina su declaración señalando que, su única intención era “facer algo que fora beneficioso para O Grove! pero, que si tienen la negativa del Concello “nos vamos a buscar a vida a outro lado, non pasa nada”.