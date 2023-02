El PSOE acusa al gobierno local de “mentir descaradamente” con el ancho de las aceras de Corón

El ancho de las aceras de Corón se ha convertido en el tema político de la semana en Vilanova. El PSOE acusó ayer el ejecutivo de Durán de “mentir descaradamente” a los medios de comunicación y a los vecinos al asegurar que las sendas peatonales en ejecución se hacen según constaba en el proyecto que pasó una exposición pública y al que nadie presentó alegaciones.



Afirman los socialistas que Durán y Tourís “enganan aos veciños a sabendas”. En contra de lo que afirmaron los populares, los socialistas se reiteran en que “o tramo de acera extremadamente estreito que se constrúe e se denuncia, non figura así no proxecto, e tanto Durán como Tourís sábeno, xa que existe copia do plano do lugar ata en seis páxinas distintas do proxecto. E máis, non existe esa estreitez en ningún tramo da obra que se está a acometer”. Tan convencidos están de que los conservadores hicieron un “cambio tan sustancial” que ayer adjuntaron una copia de los planos del proyecto donde afirman que en el tramo denunciado “non existe zona de aparcamento”, que sí se está ejecutando en la práctica. El PSOE afirma que comunicará a los vecinos “cal é o propósito da actuación que se está a facer” y “cal é o cambio que se perpetrou”.



Sin embargo, desde el ejecutivo local también facilitaron esta semana planos del proyecto, señalando tramos donde puede verse el modelo de acera estrecha que, insisten, es necesario realizar de esta forma si se quieren conservar también los aparcamientos. El gobierno defiende que, para ganar espacio, incluso se ha realizado un estrechamiento al máximo legal de los carriles de circulación.