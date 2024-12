El PSOE cree que la situación financiera del Concello de Ribadumia es “extrema”

El PSOE de Ribadumia emitió este fin de semana un comunicado en el que califica la situación financiera del Concello de “extrema”. Culpa de ello a la “xestión do goberno do PP de David Castro”.



La modificación presupuetaria aprobada en el Pleno de la semana pasada, por cerca de 840.000 euros, se trata, para los socialistas, de una cifra que “compromete seriamente a sustentabilidade financeira do Concello dado que se fai a final de ano”. Lamentan, además, que la cuenta de 2023 no esté cerrada todavía. Por todo ello, el portavoz socialista, Javier Mougán, solicitó por escrito los saldos bancarios “para analizar o verdadeiro estado das finanzas municipais”. Eso sí, estos datos llegaron al grupo socialista “durante a mesma celebración do Pleno”, por lo que no tuvieron tiempo de incluirlos en el debate.



Ahora, tras analizar más detenidamente la información, el PSOE sostiene que “o total das arcas municipais non chega aos 1,5 millóns de euros”. “Con esta modificación de crédito de 839.628,16 euros, as contas municipais quedan practicamente esgotadas”, afirman.



Añaden además que “en menos de quince días, calculamos que se destinarán uns 250.000 euros a gasto corrente, como salarios, pagas extras e seguridade social”. “A situación complétase cun compromiso adicional de 130.000 euros na obra da rúa Condesa, o que, contando posibles sobre custos, deixaría só uns 200.000 euros dispoñibles nas arcas municipais”.



Facturas y pediodo medio de pago

A ello suman que “as facturas seguirán chegando e o periodo medio de pago” a proveedores, que “xa está moi por riba dos límites legais durante todo o ano”, podría seguir incrementándose. “Con estes datos, o risco de que a situación se agrave é evidente”, opina Mougán.



También muestran preocupación por el cambio de césped del campo de Bouza, con partida prevista de 267.000 euros y que “que segue sen materializarse”. Y por el “atraso” en el “pago das axudas a asociacións e entidades deportivas, que só recibiron o 25% das partidas comprometidas, por tanto falta aínda o 75% restante”, sobre un total que calculan en 80.000 euros.



El portavoz socialista valora como “incomprensible” que “en mandatos anteriores o remanente líquido de tesourería estivera arredor de un millón de euros e agora nos atopemos cunha situación tan precaria”. Opinan, finalmente, que el gobierno de Castro “está hipotecando o futuro do noso Concello” y piden medidas.