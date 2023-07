El PSOE de A Illa pide a Rueda explicaciones sobre el apoyo del PP local a Matías Cañón

Los ecos del Pleno de organización de esta semana en A Illa resuenan todavía en la política local y en las redes de los partidos. El PSOE ha hecho público un mensaje en el que pide al presidente del PPdeG y de la Xunta, Alfonso Rueda, una “explicación á sociedade” sobre el apoyo que los populares isleños mantienen al concejal no adscrito, Matías Cañón.



Los cuatro concejales del PP y el citado edil votaron al unísono para hacer al propio Cañón representante para la Mancomunidade do Salnés. Siendo así, “é a primeira vez na historia do noso concello que o PP non vai a ter representante na Mancomunidade”, destacan los socialistas. “E e non é porque os veciños de A Illa de Arousa non llo deran, senón que nunha decisión sen precedentes o PP decidiu darlle a súa representación ao concelleiro non adscrito; concelleiro que o PP expulsou das súas filas, burlando así a confianza de persoas que votaron PP”, añaden.



El PSOE insiste así en la decisión del PPdeG de no permitir a Cañón formar parte del grupo popular, al divulgarse en campaña una condena contra él en 2011 por maltrato a una expareja.



Formación “sumisa”

Desde el PSOE cuestionan incluso si “seguirá o PPdeG supeditado e sumiso ao concelleiro non adscrito do Concello de A Illa de Arousa?”. Y también plantean al presidente de los populares gallegos si “no caso hipotético de que o PPdeG necesitara o voto do concelleiro non adscrito de A Illa de Arousa para presidir a Mancomunidade do Salnés, aceptaríao?”.



Las redes del PP de A Illa, BNG y PSOE se suceden estos días en mensajes cruzados tras el Pleno, como uno donde los populares acusan al líder local del Bloque, aunque sin citarlo por su nombre, de “crear odio” e confrontación”.