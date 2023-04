El PSOE vilanovés carga contra el Concello por el Pirep: “Pérdense 800.000 euros por deixadez”

Para el PSOE de Vilanova, que el Concello se quedara fuera del Pirep por no presentar documentación básica es una cuestión de “deixadez” y considera que esto, y otras gestiones realizadas en los últimos tiempos, como la petición del préstamo estatal de 570.000 euros para pagar facturas pendientes, tienen a la localidad en “alerta vermella, como si do parte meteorolóxico se tratara, e hai que darlle a importancia que merece e tomar as precaucións máximas”.



Como avanzó Diario de Arousa, la propuesta del Ejecutivo del PP para lograr la ayuda estatal que le permitiera cubrir los 800.000 euros en que ha presupuestado la reforma del pabellón de Baión fue desestimada y “por non presentar unha documentación tan sinxela como é un anteproxecto, cunhas fotos e unha memoria, e acreditar a titularidade e antigüidade do pavillón”, claman los socialistas.



Según el grupo opositor, “chove sobre mollado” y a esta “deixadez” suman el proyecto “irrealizable” de la carretera de Baión, con la “inexistencia de terreos e os informes medioambientais en contra”, así como el del balneario. Recuerdan que en ambos casos el equipo de Gonzalo Durán recurrió en los juzgados y “perdeu tempo e diñeiro” y, en el caso del último, en la sentencia “incidíase en que o proxecto se presentou de forma incompleta e fraudulenta”, añadieron.



Los socialistas también le acusan de no concurrir a “moitas liñas” de subvenciones de la Diputación y dedicarse a cambio a “menospreciar e insultar” a la institución provincial. De hecho, se preguntan si mantendrá “a súa liña de confrontación e insultos” con la administración estatal por el caso del Pirep, aunque, en su opinión, “xa a insultou” cuando recientemente llamó “elementos” a los responsables de Costas en Madrid por el asunto del colector litoral. Del mismo modo, el PSOE vilanovés se cuestiona si volverá a recurrir a la justicia “a conta dos impostos da cidadanía”.



Por todo ello, consideran que Vilanova está en “alerta vermella” y “non é de recibo que ante a deixadez, o pobo saia tan prexudicado porque non o merecemos, os que vivimos aquí e queremos mellorar esta fermosa vila”, añade el partido en un comunicado.