Vilanova se queda sin 800.000 euros del Pirep por no presentar documentación

El Concello de Vilanova ha visto rechazada su solicitud de una ayuda del Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos para las Entidades Locales (Pirep local) para el proyecto de reforma del pabellón de Baión, presupuestada en 800.000 euros, por incumplir requisitos básicos como no acreditar documentalmente en tiempo y forma la titularidad pública del edificio, según la resolución del Ministerio de Movilidad.



El objetivo de las obras era mejorar las instalaciones, que son poco más que una pista cubierta, en cuestiones como el acondicionamiento térmico y acústico, así como la iluminación, el acceso, la cubierta y la fachada. En resumidas cuentas, una reforma integral que lo transformara en un multiusos.



El proyecto elaborado por el Concello estaba presupuestado en unos 800.000 euros y el propósito era sufragarlo con esta línea de ayudas de Movilidad, que tiene fondos europeos Next Generatión de recuperación postcovid. La dotación total era de 350 millones de euros y se entregaron varios cientos de solicitudes de entidades locales de toda España, no obstante, la solicitud vilanovesa ni siquiera pasó la fase de valoración al incumplir varios requisitos básicos.



Según la resolución, que es provisional, el gobierno local no acreditó documentalmente en tiempo y forma la titularidad pública del edifico; tampoco aportó correctamente otro tipo de documentación descripitiva, como es la parte gráfica incluyendo planos, infografías, fotos del estado actual, etc. Asimismo, el Ministerio indica que no adjuntó la certificación catastral descriptiva y gráfica en la que conste el año de construcción de las instalaciones, así que no se puede comprobar si son anteriores a 2009, uno de los requisitos para hacerse con la subvención.

Otras vías de financiación

El estado del pabellón de Baión es malo, pero es muy utilizado en la parroquia, sobre todo por la Asociación O Castro y, de hecho, también se quería preparar una zona que le sirviera de almacén a esta y a otras entidades usuarias. Es por ello que, cuando el Concello presentó el proyecto, avanzó que en caso de no conseguir la ayuda del Pirep buscaría otras vías de financiación externa para este proyecto de 800.000 euros, difícil de asumir por las arcas municipales en solitario.



Cambados también recibió esta semana la mala noticia de que su petición de 500.000 euros para reformar el pabellón de O Pombal no ha sido admitida, aunque en su caso cumplía todos los requisitos y se quedó fuera por obtener una puntuación más baja respecto a otras.

El único concello de O Salnés que ha conseguido fondos de este programa en esta última convocatoria, la 2 y que estaba dotada con 350 millones de euros, fue Sanxenxo: 1,9 millones para rehabilitar el antiguo colegio de O Cruceiro. El Concello de Meis consiguió 388.000 euros para reformar el pabellón de O Mosteiro en la línea 1, resuelta el año pasado. Cabe recordar que esta línea de subvenciones, que puede llegar a cubrir gran parte del coste de las obras.