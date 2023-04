Sanxenxo recibe 1,9 millones de euros para reconvetir el viejo colegio de O Cruceiro en un centro sociocultural

El Concello de Sanxenxo acaba de ser beneficiario de una subvención de.1.95 millones de euros para reconvertir el antiguo colegio de O Cruceiro, en Vilalonga, en un centro sociocultural, un FP de Hostelería y Turismo y una biblioteca.



El proyecto presentado por el gobierno local logró una puntuación de 63,75 % sobre 100 para hacerse con una partida del Programa de Impulso á Rehabilitación dos Edificios Públicos (Pirep), que entrega el gobierno de España a través del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para fomentar rehabilitaciones sostenibles en inmuebles de uso público.



El Concello estima una inversión que supera los 3 millones de euros y ya ha reservado en los presupuestos de este año una partida de 500.000 euros. Actualmente se está ejecutando la demolición de los cuatro edificios del viejo centro educativo y la actuación se llevará a cabo en el quinto inmueble, construido en 1996 y que se encuentra en buen estado.

Concretamente, según el proyecto de la arquitecta Irene Campo, se reformará este edificio de 1.820 metros cuadrados, que será rehabilitado para crear un espacio lúdico y multidisciplinar para el uso diario de los vecinos. La buena situación en el centro de la villa y la amplitud de las instalaciones, tanto de la parcela como del edificio que se va a conservar, permitirá la creación de espacios y equipamientos para todas las edades, mayores, estudiantes y familias.



Así, se contempla en la planta baja un espacio de 360 m2 que se destinará a edificio sociocultural con cafetería, escenario, zona de baile, camerino y servicios. En la planta baja también se instalará la nueva biblioteca con una superficie de 220 metros cuadrados. Cada una de estas dependencias tiene su entrada independiente y totalmente accesible. Por encima de la planta baja hay dos plantas más con una superficie de 550 metros cuadrados cada una que se destinarán al FP de Hostelería y Turismo.



El proyecto también prevé la ordenación urbanística de toda la parcela del colegio (4.620 m2) que dispondrá de espacios públicos con jardines y elementos lúdicos. Además, se ganará espacio para, entre otros usos, dotar a Vilalonga de 64 nuevas plazas de aparcamiento. El objetivo es que el antiguo colegio se convierta en un equipamiento multigeneracional para mayores, estudiantes, niños y familias en general.



Cabe recordar que Sanxenxo ya ha logrado ayudas europeas que suman casi cuatro millones de euros con proyectos como la segunda fase del Pazo Emilia Pardo Bazán, la senda de la Ría de Arousa, la reforma de A Telleira y el Pazo de Quintáns.

Modificar el proyecto



Sobre la buena noticia, el PSOE de Sanxenxo señala que “congratulámonos de recibir cartos unha vez mais do Goberno de España, un diñeiro debería usarse para facer un verdadeiro centro sociocultural como propuxo o PSOE, que favoreza o asociacionismo, creando locais individuais para que as asociacións poidan levar a cabo as súas labores”.

Según la portavoz Ainhoa Fervenza “en base a nosa proposta, o goberno local xa modificou o proxecto inicial que tiña, xa que nun principio querían crear un centro para a terceira idade e unha biblioteca, pero o que ten que facer é seguir modificándoo, porque ese non é o espazo idóneo nin para un centro para a terceira idade nin para unha biblioteca, ten que ser un espazo sociocultural, no que as asociacións poidan convivir, cada unha co seu propio local”.



En este sentido, dice la socialista, “aínda que nos plenos, o PP sempre vote en contra das nosas mocións, alegrámonos de que non caian en saco roto as nosas propostas, porque con este, xa son moitos proxectos que modificou seguindo as nosas premisas”.