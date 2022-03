La reforma integral de San Gregorio saca a la luz fragmentos de una ánfora romana de 2.000 años de antigüedad

La reforma integral de la Praza de San Gregorio empezó esta semana y trajo sorpresas. En las catas arqueológicas se encontró un conchero del que afloraron restos de cerámica romana, medieval y moderna, destacando fragmentos de tejas y de una ánfora con más de 2.000 años de antigüedad.





Los restos se remitirán junto a un informe preliminar a Patrimonio de la Xunta para su catalogación y la valoración de si es necesario un trabajo arqueológico en profundidad que podría paralizar las obras. No obstante, el concejal Xurxo Charlín confía en que no porque “únicamente son restos de cerámicas nunha zona pequena e onde non apareceu nada máis”. Así que el plazo de ejecución de 45 días se podría cumplir sin problemas.









Los hallazgos surgieron en las catas arqueológicas preceptivas ante cualquier proyecto ejecutado en el marco de un conjunto histórico, como es el caso. En concreto, el conchero apareció cuando abrieron una zanja en el tramo comprendido entre el cruceiro y una vivienda. Estaba cargado de conchas de moluscos de especies varias, como vieiras. El arqueólogo Antonio Castro explicó que se trataba de una práctica común para el relleno y nivelado de estructuras y calles utilizando “basura” que en aquel momento se tuviera a mano. Ahí aparecieron fragmentos de cerámica romana, medieval y moderna que requerirán de un análisis más pormenorizado, pero el experto a penas tiene dudas sobre el origen romano y a qué pertenecían algunos.





Vino y la sala romana favorita

En concreto, sobre unos de tégula (teja) y varios pertenecientes al asa de una ánfora tipo Haltern 70, que data en el siglo I d.C. Explicó que estas se usaban para transportar aceites, vino y una salsa muy común como acompañamiento en la gastronomía romana, el garum, elaborada con aceites y espinas y vísceras de pescado.













En cuanto a las obras, se están ejecutando en el otro extremo y supondrán un antes y un después en la estética y funcionalidad de esta plaza. Como recordó el alcalde, Samuel Lago, tenía un pavimento recubierto de losa granítica hidráulica “deteriorado e cunha estética que non cadraba cos pavimentos do conxunto histórico”. Así, ahora llevará losa de granito y adoquín y la estrella será una estructura de madera, a modo de asiento gigante y palco, que sustituirá el actual ajardinamiento de arbustos y de la que emergerán los árboles de mayor porte existentes a través de unos huecos abiertos en la misma. No obstante, también se habilitarán otros bancos, se cambiará la iluminación, se enterrará el cableado eléctrico aéreo –una mejora aceptada por la adjudicataria– y “como xa é norma deste goberno, nunca nos quedamos nunha reforma superficial, aproveitamos para substituír toda a rede de abastecemento, saneamento e pluviais”, añadió Lago.





El regidor explicó que la obra se adjudicó por 135.000 euros, lo que supone una rebaja del precio de licitación de 8.000 euros, se financia con el Plan Concellos 2020 y forma parte un plan de “reforma das principais prazas para convertilas nun punto de referencia turístico e de disfrute para os veciños”. En él incluyó la realizada ya en Dolores del Valle (A Xuventude) y el proyecto previsto en la histórica Fefiñáns, que se ejecutará tras el verano. Este incluye actuar en la alameda donde se aplicará un pavimento sintético tipo “Hansegrand”, que también se pondrá al fondo de San Gregorio y cuyas bondades, según el Concello, son que es “drenante e evita arrastes cando chove”. En Galicia se puede ver en la Praza de Armas de Ferrol.