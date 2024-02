Reiki para perros, rutas por mar y comida adaptada: O Salnés apuesta fuerte por el turismo petfriendly

Índices económicos, de población, estadísticas, encuestas... señalan que el turismo con mascotas está en crecimiento, gasta más y elige destino en función de poder disfrutarlo plenamente con ellas, así que hace un año, la Mancomunidade do Salnés decidió apoyar e incentivar al sector privado para aprovechar esta nueva tendencia. Empezó con la creación de una campaña promocional como destino petfriendly y recientemente abrió una web que concentra todo lo necesario para visitarlo con un perro, gato y lo que sea, porque el sector hasta ha visto cerdos vietnamitas.



Ayer las autoridades comarcales dieron protagonismo a algunos de los empresarios implicados en la iniciativa, que ha partido de un estudio de campo de la situación de los establecimientos que permiten mascotas, acopio de normativa, asesoramiento e información a los negocios, etc., según resumió el delegado de Turismo, José Manuel Aspérez.



Hoy por hoy, suman un centenar en www.osalnespetfriendly.com: 30 alojamientos, 24 establecimientos de hostelería, 14 empresas de ocio, ocho taxis y 24 sociedades de servicios complementarios (peluquería, adiestradores, veterinarios...). Y desde su puesta en marcha, “15 empresas contactaron con nosotros para incorporarse”, aseguró el gerente comarcal, José Ramón García Guinarte, quien lidera el equipo de trabajadores comarcales que lo ha hecho posible.

El portal específico tiene más de 100 asociados y el número de negocios interesados sube



Alguna empresas ya tienen experiencia y agradecen que se concentre la información específica, porque “antes estaba muy dispersa”, además de certificar el crecimiento, hasta el punto de que “hay gente que escoge nuestro destino porque tiene alternativas para su mascota”, explicó Marta Iglesias de Turismo Activo Piragüilla, de A Illa. Lo saben por sus encuestas al cliente y porque así se lo trasladan en persona.



Sus rutas en bici y por mar están adaptadas mediante carritos de transporte y kayaks dobles. Incluso te ayudan en el periodo de adaptación del animal para realizar la actividad o te lo cuidan mientras haces esnórquel. Este perfil ha crecido tanto que están desarrollando un kit especial de bienvenida para estos acompañantes, con los que sus dueños hacen de todo: “Sé por compañeros del sector que hasta se hacen saltos en paracaídas”.

Alojamiento pionero

Un 90 % son perros, pero también hay algún gato y entre los huéspedes de Cons da Garda ha habido un cerdo vietnamita, conejos y alguna iguana. El alojamiento de O Grove se convirtió en pionero en la comarca cuando, hace una década, se empezó a abrir la veda digital y se planteó “si seguir compitiendo por precio o buscar un nicho de mercado para diferenciarnos”, contó su propietaria, Beatriz Castro. Habían tenido casos, pero el cambio fue “radical”, “pasamos de familias con niños a que el 90 % sean clientes con mascotas, mayormente parejas con perros. Llevamos más de 30 años con esto y nunca hemos tenido problemas de destrozos ni por ladridos ni por nada. Fue un acierto”, declaró.



Con todo, la grovense advirtió que esto supone una adaptación porque “aceptar mascotas significa aceptarlas de verdad, no meterlas en unas jaulas”. Por ejemplo, su desayuno es buffet y al ser una preparación “in situ” de comida, no se permite la presencia de animales, pero crearon un espacio donde disfrutarla juntos tras servirse. Su hotel tiene una cartera más que amplía de servicios, desde guardería hasta tratamientos estéticos o reiki, y este año inaugurará una piscina perruna. No es de extrañar que el famoso portal Travelguau lo nombrara mejor establecimiento en 2018.



Menos tiempo lleva Paco Pajares en sus negocios de Vilagarcía: la cafetería Mezclum y el restaurante Tantra, donde el perro puede incluso consumir miniporciones, aunque no descartan incluir menciones en la carta “humana”. Cuenta que, si bien su presencia es más habitual en temporada alta, la convivencia con el cliente tradicional nunca ha ofrecido problemas.

Más gasto

Los presentes señalaban ayer que cada vez nacen menos niños y hay más mascotas en las familias (un 25 % de los hogares tiene un perro) y estas renuncian menos a viajar sin su compañeros animales. Pero además, este tipo de turista gasta más: “O gasto medio total por persoa e viaxe é de 238 euros, mentres que no caso dos viaxeiros con can é de 361 euros, segundo o INE”, explicó el presidente comarcal, David Castro. De ahí la apuesta de la entidad, para “xerar emprego e riqueza”.