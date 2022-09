Ribadumia comienza las obras de mejora del recinto del edificio municipal de servicios sociales

El Concello de Ribadumia pone en marcha las obras de mejora del recinto del edificio municipal de servicios sociales, con las que se pretenden mejorar las aceras, la accesibilidad y crear plazas de aparcamiento.





Simultáneamente a estas actuaciones, cuyo proyecto tiene un presupuesto total cercano a los 19.900 euros, cofinanciado en un 52,8 % por la Consellería do Medio Rural de la Xunta dentro de la medida Leader del PDR de Galicia 2014-2020, se ejecutarán todos los elementos correspondientes a la recogida de pluviales mediante la instalación de arquetas sumidero, que verterán cara a la red del camino municipal. Además, a mayores se prevé la instalación de un canalón prefabricado de hormigón.



Finalmente, esta iniciativa se combinará con una futura actuación en el sendero municipal, no incluida en este proyecto, con una plataforma de preferencia peatonal.





Con estas obras se pretenden paliar las carencias del centro, ya que no se cumple con los requisitos de la normativa en cuanto a itinerarios accesibles, además de no contar con plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida, habiendo únicamente un parking informal sin pavimentar y sin delimitar las plazas.







De esta manera, se busca desde el Concello conseguir una óptima accesibilidad a un recinto “moi utilizado a diario” por los vecinos. Asimismo, se pretende mejorar su accesibilidad, ordenar y zonificar los usos del edificio para que sea seguro y “accesible para todos”.