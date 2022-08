Ribadumia inicia una mejora del vial y de servicios en el núcleo de Outeiro

El núcleo rural de Outeiro, en Ribadumia, verá mejorado el vial municipal que lo articula y contará por primera vez con canalizaciones para redes de servicio. Así lo avanzó hoy el Concello ribadumiense, que comunicó el inicio de las obras de mejora y ampliación de este camino, el muro del entorno y la citada red de servicios.





El proyecto fue elaborado por el gobierno local, para su ejecución por la Consellería do Medio Rural de la Xunta, a través de una inversión del llamado Plan de Infraestruturas Rurais, en la edición del año 2021. El presupuesto base de licitación de los trabajos ascendió a 39.993,71 euros.





Mejoras diseñadas

El alcalde, David Castro, visitó estos días la zona en obras. Su ejecutivo indicó que el Concello planificó esta actuación “coa finalidade de mellorar a accesibilidade, seguridade e servizos deste núcleo tradicional”. Todo ello, añaden, “xa que se trata dun entorno residencial que precisa melloras funcionais no espazo público e no benestar ambiental”, “tendo en conta as particularidades desta zona con edificacións de carácter tradicional acaroadas ao camiño”.





Señalan, igualmente, que “este núcleo rural presenta unha serie de carencias” que asocian a “deficiencias no espazo público e ausencia de redes de servizo”.





Deficiencias detectadas

Desde la administración municipal apuntan un listado de las deficiencias detectadas en esta zona, en el objetivo de su corrección.





Se incluye en esta relación “a anchura reducida da plataforma rodada do camiño principal, o mal estado do pavimento, a ausencia de rede de recollida de pluviais e a falta de remate nas marxes do camiño”.

Fue por todo ello por lo que el Ayuntamiento decidió intervenir, “para conseguir dotar a este espazo de infraestruturas e equipamentos públicos básicos necesarios”.





De este modo, la intención es “facilitar o acceso á vivenda nesta zona, garantir o dereito a que os servizos no medio rural sexan accesibles ás persoas con discapacidade e ás persoas maiores, dotalo das infraestruturas e os equipamentos públicos básicos necesarios en materia de transportes, enerxía, auga e telecomunicacións, así como tamén lograr un alto nivel de calidade ambiental”, concluyen desde el gobierno local de Ribadumia.