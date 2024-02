El rockero cambadés Isi Vaamonde se exprime en un nuevo mini álbum: “Road to simplicity”

El rockero Isi Vaamonde es uno de los nominados a los Premios Martín Códax de la Música con su reciente trabajo de estudio, “Road to simplicity”, un epé de cinco temas nuevos y alguno que tenía en la recámara, que no son pocos. Tiene un propósito promocional, pero también marca una diferencia con respecto a anteriores creaciones. El cambadés quería sacar lo mejor de su saber hacer artístico, de su yo, y “hacerlo completamente a mi manera, y para eso tenía que simplificar. Es como en la industria, los ingenieros buscan la solución más fácil y la más barata, pero también es la más difícil de encontrar”, ríe.



Para ello se ha rodeado de artistas que forman parte de un paisaje artístico que ya suma dos décadas de existencia y también de recientes colaboradores, de “gente con la que te sientes muy cómodo. Tenía muy claro con quién quería hacerlo”. Pero siempre con una “base muy reducida, sin muchas sesiones de estudio” con el “objetivo de disfrutar”, explica. Él mismo se ha exprimido: “Sobre todo con las guitarras, antes era más inseguro y confiaba en otra guitarra para llevar el peso, ahora me lancé yo”. También con la apuesta porque se trata de una autoedición y además del aporte económico, “he hecho de todo”. Precisamente uno de los objetivos de la publicación es “encontrar un manager, un distribuidor al que le guste y arriesgue, que eche una mano porque al final, yo respondo por la parte artística, pero promocionar, moverlo... Todo recae sobre ti”. Y para eso quiere moverlo por discográficas de dentro y fuera de España.

Nómina de lujo

Vaamonde cuenta que si “nunca ha aspirado a ser famoso, ahora menos”, pero no renuncia al sueño y destaca que no hubiera sido posible sin esos músicos que ya son amigos y sobre todo de dos que, junto a él, han llevado la mayor parte del peso. Uno es el batería Volker Ledwig y el otro es Arturo Vaquero del estudio lucense Abrigueiro, con quien ya grabó “Live In Heartland”, el primer álbum de la Isi Vaamonde Band. Pero sin el resto de aportaciones tampoco sería posible y la nómina es de lujo con los instrumentistas Gonzalo Peñalosa, Antonio Casado, “que tiene un solo de guitarra eléctrica bestial”, Sito Suárez, Rubén Iglesias; Xaquín Xesteira, Paco Charlín y Kevin Weatherill, además de Peter Murphy y Katherine Fellman, en la composición, y Luís Cao, que firma el diseño del cuidado estuche de cartón sobre el que descansa este mini álbum.



Las cinco canciones tocan diferentes temas y hay una única en español: “Colateral”. Vaamonde explica que nació en el encierro de la pandemia, de los pocos paseos permitidos que él hacía, como siempre, junto al mar. De esa salitre llega al mito de la estatua de sal: no se puede volver a atrás.



También recupera los sentimientos generados durante las protestas del Movimiento del 15-M en Madrid, de que “no puedes conformarte y aunque fue hace años, es aplicable a hoy en día. Tienes que ver lo que está pasando sin que nadie te explique nada”, explica sobre “Fight”. La lista se completa con “Biggest fan”, surgida de un “trozo de conversación de Messenger con una persona muy querida”, y con “Peace to muy soul” y “You owe me nothing”.

Escucharlo ya

¿Y podremos escucharlos en directo próximamente? “Probablemente sí, pero quiero hacer algo diferente, no me apetece lo clásico, me apetece algo más tecnológico”, responde el cantante de Cambados. Pero no es necesario esperar a los conciertos, “Road to simplicity” está disponible en plataformas como Spotify y para los interesados en hacerse con el pack completo, pueden contactar con él en su instagram @isivaamondemusic y en el correo isivaamondemusic@gmail.com.