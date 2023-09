Rueda se muestra reacio a la compra del asilo privado de Cambados

La Xunta y la Diputación no están muy por la labor de atender la petición del Concello de Cambados de intentar comprar el asilo que la orden religiosa ha puesto a la venta por unos tres millones de euros para convertirlo en una residencia de ancianos pública. Para empezar, porque el asunto acaba de salir a la luz pública, después de aparecer la propiedad, el Pazo de Montesacro, en un portal inmobiliario de ventas de casi lujo y les parece prematuro. Así lo indicaba el propio presidente Alfonso Rueda, preguntado por los medios, destacando que aparte de que se trata de un "precio elevado" que se embolsaría una entidad privada, "o sistema de funcionamento non pode ser que unha entidade decide pechar e automáticamente as administracións temos que asumilo". "A solución non pode ser como di o alcalde, que a Xunta e a Deputación se fagan cargo, isto non funciona así", añadió.

Fue durante una visita al nuevo centro de Cáritas Arousa, en Vilagarcía, a la que también acudió el alcalde cambadés, Samuel Lago, que aprovechó para plantearles la solicitud en persona, pensando, sobre todo, en que se mantenga como residencia, pero pública, y no caiga en manos privadas, ya que, tal y como está configurado el inmueble, puede tener atractivo para un establecimiento hostelero, aunque en el anuncio no se oculta que es un centro de mayores. Pero Rueda recordó que la "obriga" de la Xunta sería en todo caso con los usuarios y destacó que cuenta con "a súa propia rede" de centros por si precisaran asistencia. Que tenga que ser en el mismo lugar o no, para el presidente gallego es cuestión de "estudialo", pero lo que tiene claro es que "a administración non pode estar a expensas do que decida unha congregación nun momento dado".

La Diputación espera: "Aínda está moi verde"

En el acto también estaba el presidente provincial, Luis López, quien prefiere esperar a que "se concrete" el tema, porque "aínda está moi verde", para "ter unha postura nun sentido ou noutro".

La propuesta del Concello pasa por que la propiedad pase a manos públicas para mantenerla como residencia de ancianos también porque está configurada como tal, con divisiones en 30 habitaciones y 23 baños, además de salones y otras estancias. Pero además, es un pazo de estilo barroco del siglo XVIII que pertenece al patrimonio arquitectónico de Cambados.



No sería la primera vez que se adquiere un inmueble así y con ayudas autonómicas. Sucedió hace veinte años con Torrado, pero también se trataba de un inmueble más pequeño y con otras posibilidades para usos públicos. Así, fue convertido en sala de exposiciones y sus jardines en un lugar de ocio público.